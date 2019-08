Governo | la diretta – Conte riceve l’incarico | “Esecutivo nel segno della novità Non

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2019) “Realizzerò unnel” e che “non sarà ‘contro’ ma ‘per’ il bene dei cittadini e per modernizzare il Paese”. Giuseppeal Quirinale ha ricevuto da Sergio Mattarelladi formare un nuovo esecutivo, retto dalla maggioranza tra M5s e Pd, che ha accettato con riserva. “Voglio un Paese nel quale la pubblica amministrazione non sia permeabile alla corruzione, un Paese con una giustizia più equa ed efficiente dove le tasse le paghino tutti, ma proprio tutti, ma le paghino meno“, ha detto il premier incaricato dal Colle. Già oggi comincerà le consultazioni con i gruppi e poi si occuperà del programma: “Siamo agli albori di una nuova legislatura Ue e dobbiamo recuperare il tempo perduto per consentire all’Italia di avere il ruolo da protagonista che merita”. “Il Paese ha ...

La7tv : Matteo Salvini in diretta: 'Questo #GovernoConte2 nasce a Bruxelles per far fuori quel rompipalle di Salvini, per t… - Agenzia_Ansa : #Governo: Conte riceve l'incarico da Mattarella. Il premier incaricato accetta con riserva. LA DIRETTA dal… - fattoquotidiano : È IL GIORNO DI GIUSEPPE CONTE Alle 9.30 al Quirinale per ricevere l’incarico. Ecco i nodi da sciogliere [SEGUI LA D… -