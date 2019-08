Governo | il calendario delle consultazioni alla Camera del presidente del Consiglio Conte

Consultazioni Governo Quirinale 2019 : calendario oggi 28 agosto : Consultazioni governo Quirinale 2019: calendario oggi 28 agosto Giornata importante per il futuro della politica italiana. Quali strade prenderà il Movimento 5 Stelle? Riuscirà il legame con il Partito Democratico, un tempo impensabile. C’è da precisare che di recente ci sono state delle frizioni tra le due forze politiche, ma le notizie si rincorrono (contraddittorie) in queste ultime concitate ore. Tra veti, richieste e imposizioni, oggi ...

Crisi di Governo 2019 : calendario delle consultazioni e iter : (Foto Quirinale) In questa pazza Crisi di Governo 2019, comincia oggi, 27 agosto, il secondo giro di consultazioni indetto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo la prima tornata di incontri tenutasi il 21-22 agosto. Il nuovo giro di incontri parte oggi e si conclude domani, mercoledì 28, con la decisione finale. Mattarella rivedrà i presidenti delle due Camere e tutti i gruppi politici, in un fitto calendario che auspica ...

Nuovo Governo - cosa succede ora : il calendario della crisi : La crisi di governo è ufficiale: il premier Conte si è dimesso al Colle, rimettendo il mandato nelle mani di Sergio...

Consultazioni Mattarella - calendario crisi Governo/ Diretta partiti al Colle dalle 16 : Consultazioni Mattarella, calendario e percorso istituzionale: preso atto delle dimissioni di Conte, il capo dello Stato riceverà i capigruppo al Quirinale.

Crisi di Governo - il calendario delle consultazioni al Quirinale : Giuseppe Conte si è recato questa sera al Quirinale per ufficializzare le proprie dimissioni da Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ha potuto far altro che accogliere le dimissioni e invitare l'esecutivo gialloverde a "curare il disbrigo degli affari correnti".Le consultazioni avranno inizio subito e avranno una durata limitata. Si parte alle 16.00 di domani, mercoledì 21 agosto, seguendo il ...

Crisi di Governo - il calendario delle consultazioni del Capo dello Stato : Il calendario delle consultazioni del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, comunicato dall'ufficio stampa del Quirinale dopo l'apertura ufficiale della Crisi di Governo con le dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte: si comincia mercoledì 21 agosto alle 16:00 con i presidenti di Camera e Senato e si termina giovedì 22 con l'audizione dei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Consultazioni Governo 2019 : cosa sono - come funzionano e calendario : Consultazioni governo 2019: cosa sono, come funzionano e calendario La crisi di governo, dopo le annunciate dimissioni del presidente del Consiglio in carica Giuseppe Conte, dovrà essere gestita dal Presidente della Repubblica. Il quale avrà il compito di gestire tutte le fasi sino alla eventuale formazione di un nuovo esecutivo o, in alternativa, sciogliendo le Camere per rimandare il Paese alle urne. Consultazioni governo 2019, come si ...

Il calendario della (possibile) crisi di Governo : il 20 agosto Conte in Senato : La parlamentarizzazione della crisi di Governo si consumerà tutta in tre giorni. O in un giorno solo. Dipenderà dalle mosse di Giuseppe Conte, ma anche da quelle di Matteo Salvini.Il calendario fissato dalle conferenze dei capigruppo delle due Camere indica i giorni clou da martedì a giovedì della prossima settimana. Si inizia martedì 20 agosto, quando alle 15 si riunirà l’Aula del Senato per ...

Crisi di Governo - Senato decide il calendario : sfiducia a Conte si vota martedì 20 agosto : L'Aula del Senato si è espressa sul calendario della Crisi di governo: la sfiducia a Conte si voterà martedì 20 agosto. La proposta a sorpresa di Salvini ai 5S: "Votiamo per anticipare il taglio dei parlamentari, poi subito al voto".Continua a leggere

Crisi di Governo - al via la seduta per votare sul calendario. Segui la diretta dal Senato : Al via nell’Aula del Senato la seduta che dovrà votare sul calendario della Crisi di governo che è stato approvato a maggioranza ieri dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. Segui la diretta L'articolo Crisi di governo, al via la seduta per votare sul calendario. Segui la diretta dal Senato proviene da Il Fatto Quotidiano.

Crisi di Governo - la diretta – Alle 18 il voto al Senato sul calendario. Renzi : “Conte bis? Non ha brillato ma decidono i partiti” : Giornata decisiva per conoscere il timing della Crisi di governo. E capire se si confermerà la tenuta della convergenza fra M5s, Pd e Leu, già rivelatasi nella giornata di ieri. Alle 18, infatti, l’aula del Senato si riunisce per votare il calendario uscito ieri dalla conferenza dei capigruppo, che ha già deciso di ascoltare il prossimo 20 agosto le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla Crisi della maggioranza. ...

Governo ultime notizie : sfiducia a Conte - è scontro sul calendario : Governo ultime notizie: sfiducia a Conte, è scontro sul calendario Sulla crisi di Governo ultime notizie ci riportano a oggi pomeriggio, ore 18, quando in Senato si deciderà il giorno in cui votare la sfiducia al premier Giuseppe Conte (e se farlo). Tutti tornati dalle ferie, in abbigliamento casual, Palazzo Madama rischia di essere ancora più caldo delle temperature esterne. Anche perché è già scontro sul calendario e questo duello già ...

Crisi di Governo - domani l'aula del Senato vota sul calendario : l'aula del Senato e' convocata domani alle 18 per stabilire il calendario dei lavori e fissare le tappe della Crisi di Governo

Crisi di Governo - Senato si riunisce martedì alle 18 per decidere il calendario. Conte potrebbe riferire a Palazzo Madama il 20 agosto : La capigruppo del Senato ha deciso a maggioranza che l'aula si riunirà domani alle 18 per votare il calendario, e il 20 agosto l'assemblea potrebbe tornare a riunirsi per ascoltare le...