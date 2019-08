Governo | Conte sale al Quirinale per l’incarico Guarda la diretta video

Governo - ecco i nomi dei ministri che formeranno il Conte bis : Nel totonomi che circola in queste ore per i ministri del Governo M5s-Pd, oltre ad alcune riconferme date ormai per certe, come quella dei ministri Fraccaro, Bonafede e Costa, spuntano alcuni nomi di peso che faranno parte del Conte bis: al Viminale potrebbe andare il prefetto Mario Morcone, mentre il Mef potrebbe essere guidato dal dem Roberto Gualtieri. Se l'Economia fosse assegnata ai grillini in lizza c'è Andrea Roventini.Continua a leggere

Governo Pd-M5s - il Conte bis è vicino : "L'Italia dà una seconda possibilità al signor Nessuno" : L'editoriale di Bloomberg: "Conte ha guidato una coalizione instabile composta da due partiti molto diversi tra loro che è...

Governo - la diretta – Conte atteso alle 9.30 da Mattarella per ricevere l’incarico e sapere quanto tempo avrà per formare la squadra : È il giorno di Giuseppe Conte. alle 9.30 è convocato al Quirinale per ricevere da Sergio Mattarella l’incarico di formare un nuovo Governo, retto dalla maggioranza tra M5s e Pd. All’ultimo giorno di consultazioni, Cinquestelle e democratici hanno trovato l’accordo, con il segretario Pd Nicola Zingaretti che per primo ha informato il Capo dello Stato di aver “accettato la proposta” pentastellata di “indicare in quanto partito di ...

Governo - la diretta – Conte alle 9.30 da Mattarella per ricevere l’incarico : il primo compito sarà scogliere il nodo della vicepresidenza : È il giorno di Giuseppe Conte. alle 9.30 è convocato al Quirinale per ricevere da Sergio Mattarella l’incarico di formare un nuovo Governo, retto dalla maggioranza tra M5s e Pd. All’ultimo giorno di consultazioni, Cinquestelle e democratici hanno trovato l’accordo, con il segretario Pd Nicola Zingaretti che per primo ha informato il Capo dello Stato di aver “accettato la proposta” pentastellata di “indicare in quanto partito di ...

Crisi di Governo : l’accordo - l’incarico a Conte e quello che verrà : «Un programma coeso come superamento del vecchio contratto di governo». A questo puntano M5S e Pd nel loro accordo che sta portando al Conte bis. Alle 9 e 30 il premier uscente è atteso al Quirinale per l’incarico come annunciato ieri sera dalla presidenza della Repubblica dopo la fine del secondo giro di consultazioni. Democratici e pentastellati hanno detto entrambi al presidente Mattarella di essere entrambi disponibili a un esecutivo guidato ...

NUOVO Governo M5S-PD/ Conte e gli endorsement da ripagare con le svendite : Conte si prepara a tornare alla guida di un GOVERNO che dovrà rispondere ai desiderata di Francia e Germania. Anche per le privatizzazioni

Conte avrà tempo fino a lunedì per formare il Governo giallorosso : Giuseppe Conte oggi riceve l’incarico. Il premier chiederà al Capo dello Stato qualche giorno di tempo, fino a lunedì, per

Governo - Conte al Quirinale alle 9.30. Di Maio : «Prima programma - poi i nomi». Pd : inaccettabile premier e vice M5S : Governo, il primo passo per il bis di Giuseppe Conte è compiuto. Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio comunicano a Sergio Mattarella che il Pd ha accettato la proposta del M5S di dare vita a un...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Agosto : La fumata. Dopo tanto fumo nero - esce il bianco : oggi Mattarella incarica Conte per il Governo : oggi alle 9.30 Incarico a Conte: “Tocca a lui decidere su Di Maio” Il quirinale – Mattarella convoca il premier incaricato e gli affida il compito di trovare la quadra: dalla decisione sui vice all’equilibrio dei ministri di Fabrizio d’Esposito 12 anni Dopo di Marco Travaglio C’è un Fatto, di questa pazza crisi, che non era scontato: la standing ovation con cui la Direzione del Pd ha approvato per acclamazione il via libera di ...

Il Governo nelle mani di Conte : «Non una somma - ma una vera coalizione» : L'«obiettivo» è essere il «nuovo Prodi» per sfidare Salvini. Il premier incaricato atteso al Quirinale alle 9.30

