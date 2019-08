Governo Conte bis | “esecutivo di novità | subito al lavoro sui ministri”

Governo - ecco i nomi dei ministri del Conte Bis : Il Governo Conte Bis è realtà. Partito Democratico e Movimento 5 stelle hanno trovato l’accordo al termine del giro di consultazioni e ora sono a lavoro per la squadra di Governo . Ed è partito subito il toto- ministri . Per i grillini Luigi Di Maio dovrebbe essere il vero faro e la vera guida dell’esecutivo e molto probabilmente verrà destinato al Ministero della Difesa, dove andrebbe a rimpiazzare Elisabetta Trenta. Probabili che siano ...

Governo Conte bis : le parole di di Maio e la dura reazione di Salvini : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito l’incarico di formare il nuovo Governo a Giuseppe Conte , che ha accettato con riserva. Sono iniziate, nella Sala dei Busti di Montecitorio, le consultazioni del presidente del Consiglio incaricato con i piccoli gruppi di Camera e Senato. Matteo Salvini , intanto, ha fatto sapere che domani non parteciperà all’incontro del presidente con la delegazione della Lega. Non ci saranno ...

Governo - diretta : Conte : « Governo contro? No - di novità». Salvini diserterà le consultazioni. M5S fa quadrato intorno a Di Maio : Governo , il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo Governo . Conte , come è prassi si è «riservato di accettare» dopo...

Nuovo Governo Conte - Salvini : 'Ue voleva farmi fuori - a ottobre manifestazione nazionale' : Giuseppe Conte è l'uomo designato a formare il Governo che sarà sostenuto da una maggioranza formata da Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico. Un sodalizio che, per molti, rappresenta un sistema che aggira la possibilità delle elezioni, che probabilmente avrebbero decretato il successo alla Lega, e permette alle due forze di tutelare il posto dei rispettivi parlamentari in Parlamento. Una visione particolarmente critica che trova, ad ...

Pensioni ultima ora : Governo Conte bis - altri esodati a rischio : Pensioni ultima ora: governo Conte bis, altri esodati a rischio Pensioni ultima ora: la nascita di un nuovo esecutivo rischia di produrre conseguenze in campo previdenziale. Dopo l’introduzione di Quota 100 (pensione anticipata per chi ha 62 anni di età e 38 anni di contributi versati) ad opera del governo Conte e della maggioranza composta da Movimento 5 Stelle e Lega, le cose potrebbero cambiare già nei prossimi anni. Pensioni ...

Governo : Furlan - ‘Conte metta al centro crescita - riduzione tasse e dialogo sociale’ (2) : (AdnKronos) – Per questo, rileva Furlan , “ci aspettiamo che il programma del nuovo Governo Conte metta davvero al centro la crescita e lo sviluppo del paese, il rilancio degli investimenti per il lavoro, la riduzione delle tasse ai lavoratori e pensionati, attraverso un dialogo stabile ed un confronto costruttivo con il sindacato, per l’avvio di una stagione di riforme sociali ed economiche condivise con le parti ...

Il falco tedesco della Commissione Ue : "Bene il nuovo Governo Conte - ricompenseremo l'Italia" : Il nuovo incarico conferito a Conte è “uno sviluppo positivo”. Ora ci si aspetta dall’Italia “un Governo pro-europeo che non lavori contro l’Europa”. Lo ha detto il commissario Ue uscente al bilancio Gunther Oettinger in un’intervista radiofonica all’emittente Swr. Bruxelles ”è pronta a fare qualsiasi cosa per facilitare il lavoro del Governo italiano quando entrerà in ...