Governo | Conte al Quirinale da Mattarella per ricevere l' incarico

Governo : Orlando - ‘chiederò subito incontro a Conte per parlare del Sud’ : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) – “Appena sarà formato il nuovo Governo chiederò un incontro al nuovo presidente del Consiglio per porre con forza due temi: il tema del Mezzogiorno e quello delle amministrazioni locali”. Lo ha annunciato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, Presidente Anci Sicilia, parlando del nuovo Governo. “Nelle città e in quelle del Mezzogiorno in particolare si consuma il massimo di ...

Governo - ecco i nomi dei ministri che formeranno il Conte bis : Nel totonomi che circola in queste ore per i ministri del Governo M5s-Pd, oltre ad alcune riconferme date ormai per certe, come quella dei ministri Fraccaro, Bonafede e Costa, spuntano alcuni nomi di peso che faranno parte del Conte bis: al Viminale potrebbe andare il prefetto Mario Morcone, mentre il Mef potrebbe essere guidato dal dem Roberto Gualtieri. Se l'Economia fosse assegnata ai grillini in lizza c'è Andrea Roventini.Continua a leggere

Governo Pd-M5s - il Conte bis è vicino : "L'Italia dà una seconda possibilità al signor Nessuno" : L'editoriale di Bloomberg: "Conte ha guidato una coalizione instabile composta da due partiti molto diversi tra loro che è...

Governo - la diretta – Conte atteso alle 9.30 da Mattarella per ricevere l’incarico e sapere quanto tempo avrà per formare la squadra : È il giorno di Giuseppe Conte. alle 9.30 è convocato al Quirinale per ricevere da Sergio Mattarella l’incarico di formare un nuovo Governo, retto dalla maggioranza tra M5s e Pd. All’ultimo giorno di consultazioni, Cinquestelle e democratici hanno trovato l’accordo, con il segretario Pd Nicola Zingaretti che per primo ha informato il Capo dello Stato di aver “accettato la proposta” pentastellata di “indicare in quanto partito di ...

