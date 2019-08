Governo | Boschi non ritira le querele ai pentastellati | “Va bene l’accordo di governo | ma

Governo : Boschi - ‘per Ue bene Gentiloni ma non solo lui’ : Roma, 29 ago. (AdnKronos) – “Ho lavorato con Paolo per quattro anni. Se sarà lui il prescelto” per l’incarico di commissario Ue “penso che sarà una scelta di qualità per l’Italia. Ci sono varie persone capaci e competenti che possono avere il profilo adatto, vedremo”. Lo dice Maria Elena Boschi in un’intervista a ‘Il Messaggero’. L'articolo Governo: Boschi, ‘per Ue bene ...

Roma, 29 ago. (AdnKronos) – "Ovviamente non rinuncio a nessuna causa" con M5S. "Nessun risentimento personale ma sui risarcimenti non torno indietro". Lo dice Maria Elena Boschi, intervistata da 'Il Messaggero'.

Crisi - Salvini : “Accordo Pd-M5s? Da brividi. Porte aperte pur di evitare Renzi e Boschi al Governo” : “Oggi c’è un incontro fra i vertici del Pd e del M5s, mi auguro che nessuno pensi di lasciare l’Italia in mano al Pd che ha perso tutte le elezioni negli ultimi anni perché ne ha combinate di tutti i colori”. Così Matteo Salvini in diretta streaming su Facebook. “E’ una estate che merita attenzione: la situazione politica è confusa ma nei prossimi giorni si delineerà. La via maestra sono le elezioni, sono gli ...

Boschi : 'Non sarò al Governo col M5S - ma posso votare la fiducia' : In attesa di conoscere maggiori sviluppi in merito alle trattative tra il Pd e il M5S, dal Partito Democratico arrivano le parole di Maria Elena Boschi: l'ex ministro ha fatto sapere, in una dichiarazione rilasciata alla stampa a margine delle consultazioni al Quirinale, di essere aperta ad un possibile esecutivo con il Movimento Cinque Stelle. Ma dichiara, allo stesso modo, che non entrerà mai in un eventuale governo con tale composizione. Le ...

Roma, 22 ago. (AdnKronos) – "Salvini è allucinato: parla sempre di me! Sono pronta a un dibattito TV con lui: non prendo lezioni dalla Lega ladrona. E nel frattempo gli chiedo dove ha messo i 49 milioni di "¬ e che fine ha fatto la tangente chiesta dai suoi ai russi". Lo scrive Maria Elena Boschi su twitter.

Governo - Pd compatto : “Esecutivo serio con M5s o voto”. Boschi : “Se si farà - senza di me” : La direzione del Partito Democratico sposa all’unanimità la linea del segretario dem Zingaretti che, al termine della riunione a Largo del Nazareno, incontra la stampa per una dichiarazione senza domande. “Nessun accordicchio sottobanco. O Governo di svolta, con una verifica alla luce del sole di un programma possibile e condiviso da un ampia maggioranza parlamentare, oppure elezioni anticipate”. In precedenza anche Andrea ...

Maria Elena Boschi e Matteo Renzi non saranno nel Governo PD – M5s : Maria Elena Boschi non è tra i nomi che potrebbero entrare in un governo di legislatura fra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. La conferma arriva direttamente dalla deputata del Partito Democratico con una breve dichiarazione rilasciata prima di entrare nella direzione nazionale del partito, che ha dato il definitivo via libera al segretario Nicola Zingaretti affinché verifichi l’esistenza di una maggioranza alternativa a quella che ...

Matteo Renzi - le mani sul Governo Pd-M5s. "Farà il suo partito - e la Boschi...". Tutto già deciso : L'ombra di Matteo Renzi su Nicola Zingaretti, il Pd, e il futuro eventuale governo dell'inciucio con il M5s. Al segretario dem, spiega un retroscena della Stampa, "è giunta notizia che appena partirà il gabinetto giallorosso Renzi comincerà a organizzare una scissione parlamentare". L'antipasto di s

Crisi di Governo : M5S “Noi con Renzi e Boschi bufala dell’estate” : Crisi di governo: M5S “Noi con Renzi e Boschi bufala dell’estate” La Crisi di governo è stata sugellata dalle dimissioni annunciate da Giuseppe Conte nella seduta al Senato di un caldo 20 agosto. Non prima, però, di attaccare frontalmente il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Il secondo blocco del suo intervento parte con un “caro Matteo, caro Ministro dell’Interno”, in netta antitesi con il suo ...

Governo - Bonafede : M5S mai al tavolo con Renzi e Boschi : Ieri il M5S ha chiuso definitivamente la porta alla riconciliazione con SalviniMatteo Salvini, nonostante il suo tentativo di ricucire con gli alleati con un appello in diretta Facebook perché si ritorni al «tavolo e si lavori».

Governo con il Pd - il M5S non vuole Renzi e Boschi in un eventuale esecutivo istituzionale : Un accordo Pd-M5S per un eventuale Governo istituzionale potrebbe esserci soltanto con l'esclusione di Renzi e Boschi: "Noi non faremo accordi con Renzi e Boschi, è la bufala dell'estate che la Lega sta diffondendo dopo aver fatto cadere il Governo", ha sottolineato il ministro dei Rapporti con il Parlamento Fraccaro (M5S).Continua a leggere

Francesco Boccia : "Subito al voto. Ma in caso di Governo M5S-Pd - Boschi sia ministro" : ″È stato un tragico errore avere aperto a un nuovo Governo prima dell’apertura della crisi” e tutto questo “per eccesso di protagonismo”. Francesco Boccia, deputato democratico, non fa sconti a Matteo Renzi. Un errore, perché tra le altre cose “ha dato ai 5Stelle una centralità enorme” mentre “solo dopo l’apertura della crisi e la sintesi del presidente della Repubblica ...

Matteo Salvini - guerra a Renzi e Boschi : "Se fanno il Governo Pd-M5s andiamo in piazza" : Il conto alla rovescia è partito. Tra poco meno di 48 ore in Parlamento si conoscerà il futuro del governo Conte. Da lì in avanti gli ingranaggi degli accordi veri o presunti si metterà in moto. Ieri Matteo Salvini è tornato a parlare della crisi, ribadendo che «farò di tutto affinché il governo Pd-

Gianluigi Paragone - la profezia sul Governo Pd-M5s : "E magari poi la Boschi...". Scenario horror sulle banche : "E magari poi alla Commissione d’inchiesta sulle banche dovrei essere votato dalla Boschi? Sì, vabbè…". Un post brevissimo ma significativo, quello del grillino Gianluigi Paragone, che su Fb sembra escludere categoricamente qualsiasi ipotesi di inciucio tra renziani e grillini. Lo fa con ironia, ma