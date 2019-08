Google Foto pronta a rendere i dispositivi di casting delle cornici digitali

Aggiornate subito Google Fotocamera per godere della barra superiore semi-trasparente : Google Fotocamera si prepara all'avvento di Android 10, prossimo al rilascio, con l'aggiornamento alla versione 6.3.026.265696615, che porta con sé una sola e utile novità grafica. L'articolo Aggiornate subito Google Fotocamera per godere della barra superiore semi-trasparente proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 4 svelato da queste due foto leak : ecco com’è davanti e dietro : Dopo i render delle scorse settimane, ecco un paio di scatti reali relativi a Google Pixel 4, che confermano la cornice superiore, la fotocamera e altri dettagli. L'articolo Google Pixel 4 svelato da queste due foto leak: ecco com’è davanti e dietro proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel Watch con una fotocamera? Guardate questo brevetto : Lo USPTO pubblica le informazioni relative a uno smartWatch con fotocamera inclusa, registrato da Google. Sarà l'attesissimo Google Pixel Watch? L'articolo Google Pixel Watch con una fotocamera? Guardate questo brevetto proviene da TuttoAndroid.

Ora Google Foto legge il testo nelle immagini : Fonte: Google.com Una difficoltà comune tra i possessori di smartphone che hanno l’abitudine di Fotografare depliant pubblicitari, biglietti da visita e documenti, è quasi sicuramente l’impossibilità di poter copiare il testo presente nelle immagini per poi incollarlo all’interno delle note, in un editor di testo o inviarlo tramite una conversazione via chat. Ma per venire incontro a questa necessità, Google ha pensato bene di ...

Aggiornate Google Foto : ora può cercare il testo che appare nelle foto e nelle immagini : Google sta aggiungendo la funzionalità per il riconoscimento testuale anche in Google foto per visualizzare tutte quelle in cui la frase appare fisicamente, non importa se piccola o inclinata e funziona anche con i testi stilizzati, inoltre è possibile copiare e incollare facilmente il testo toccando l'icona di Google Lens. L'articolo Aggiornate Google foto: ora può cercare il testo che appare nelle foto e nelle immagini proviene da ...

Google Foto riconosce automaticamente anche in Italia i volti immortalati : Arriva anche in Europa e in Italia il riconoscimento dei volti di Google Foto. L’app della suite Google offre la possibilità di individuare autonomamente i soggetti immortalati già dal 2015, ma prima d’ora era stata un’esclusiva di alcune regioni. Google ha pensato anche alla privacy, evitando di includere i volti riconosciuti nelle immagini eventualmente condivise […] L'articolo Google Foto riconosce automaticamente ...

Google Foto 4.23 prepara le funzionalità Colorize beta - Ricordi e altre novità : Il codice contenuto nell'app di Google Foto 4.23 in fase di lancio da ieri sera mostra una serie di nuove funzionalità che verranno introdotte a breve, tra cui i Ricordi e la possibilità di gestire in-app la funzione Cornice Foto del proprio Smart Display. La beta di Colorize è in lavorazione, inoltre potrebbe anche arrivare la versione di prova di Google One. L'articolo Google Foto 4.23 prepara le funzionalità Colorize beta, Ricordi e altre ...

Google Fotocamera migliora le performance fotografiche di POCOPHONE F1 : ecco i migliori porting : Non siete soddisfatti delle performance fotografiche del vostro POCOPHONE F1? Questi porting di Google Fotocamera potrebbero aiutarvi a ottenere scatti migliori. L'articolo Google Fotocamera migliora le performance fotografiche di POCOPHONE F1: ecco i migliori porting proviene da TuttoAndroid.

La fotocamera di Google Pixel 4 ha grosse sorprese in serbo - intanto ecco nuove foto dal vivo : Un nuovo avvistamento ci ha mostrato il probabile design anteriore dei nuovi Google Pixel 4, la cui fotocamera potrebbe fare di nuovo la differenza. L'articolo La fotocamera di Google Pixel 4 ha grosse sorprese in serbo, intanto ecco nuove foto dal vivo proviene da TuttoAndroid.

Google Foto ora mostra le anteprime dei video nella galleria : Con l’aggiornamento alla versione 4.20 di Google Foto, che è già in distribuzione in tutto il mondo, si potranno vedere le anteprime dei video mentre si naviga nella libreria. Le anteprime vengono riprodotte automaticamente e senza audio. Se l’utente scorre le anteprime, il video si interrompe non appena la miniatura inizia a scomparire dalla schermata; al contrario, se la schermata resta fissa la riproduzione ricomincia da capo ...

Alcuni Google Pixel 3 hanno un problema alla fotocamera mentre Google Play Film mostra i sottotitoli anche se sono disattivati : Negli ultimi mesi si sono fatte numerose le lamentele di possessori del Google Pixel 3 relative alla fotocamera posteriore dello smartphone. Ecco tutti i dettagli L'articolo Alcuni Google Pixel 3 hanno un problema alla fotocamera mentre Google Play Film mostra i sottotitoli anche se sono disattivati proviene da TuttoAndroid.

Le fotocamere di Google Pixel 4 XL si mostrano nei nuovi render delle cover : Google Pixel 4 XL è comparso in una serie di nuovi render provenienti da produttori di cover che si soffermano sul retro del device. L'articolo Le fotocamere di Google Pixel 4 XL si mostrano nei nuovi render delle cover proviene da TuttoAndroid.

Google Foto aggiunge il supporto allo spazio colore esteso - che però crea problemi a OnePlus 7 Pro : Google Foto si aggiorna aggiungendo il supporto allo spazio colore esteso, che però va a creare problemi alla modalità notturna di OnePlus 7 Pro. L'articolo Google Foto aggiunge il supporto allo spazio colore esteso, che però crea problemi a OnePlus 7 Pro proviene da TuttoAndroid.

Google Foto 4.21 è qui con novità attese : ecco la visualizzazione di immagini con una gamma di colori più ampia : I dispositivi Android non stanno acquisendo e mostrando tutta la gamma di colori che sono in grado di catturare con le attuali Fotocamere, ma fortunatamente il nuovo aggiornamento di Google Foto alla versione 4.21 introduce il supporto per la visualizzazione di immagini con una gamma di colori più ampia. L'articolo Google Foto 4.21 è qui con novità attese: ecco la visualizzazione di immagini con una gamma di colori più ampia proviene da ...