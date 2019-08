Google di nuovo nel mirino dell' Antitrust Ue per il servizio di ricerca lavoro

Google sta testando un nuovo design di YouTube per Android TV e alcune modifiche per YouTube Music : Una corposa revisione dell'interfaccia di YouTube TV sembra essere in fase di test, ma solo con un gruppo molto limitato di utenti, inoltre Google sta testando alcune modifiche nell'interfaccia di YouTube Music. L'articolo Google sta testando un nuovo design di YouTube per Android TV e alcune modifiche per YouTube Music proviene da TuttoAndroid.

Expert regala Google Home nel nuovo volantino ricco di offerte Android : Expert si prepara a lanciare il suo nuovo volantino "Expert ti regala Google Home", che sarà valido nei punti vendita aderenti dal 29 agosto al 15 settembre 2019: incluso nel prezzo di alcuni smartphone Android c'è Google Home o Google Home Mini.

Fundo è il nuovo servizio di Google per incontrare virtualmente celebrità : Fundo è il nuovo interessante e originale progetto di Google parte dell'iniziativa Area 120 Incubator che si dedica a fan di celebrità di ogni tipo. Infatti, viene definito come meet-and-greet service ossia uno spazio dove poter incontrare una qualsivoglia personalità di spicco grazie a un sistema di videochat. Più di mille parole vale un esempio […]

Google Chrome potrà presto contare su un nuovo controllo integrato : In futuro, il rilevamento delle perdite di Password Checkup diventerà una funzionalità predefinita di Google Chrome invece di un'estensione opzionale

I Pixel 4 saranno la svolta di Google : 6 GB di RAM - Smooth Display - DSLR e tanto altro nel nuovo leak : Ecco tante informazioni sul design, sulle specifiche tecniche e sulle funzioni dei Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL!

Google Chrome si tinge di nero : ecco come abilitare il nuovo tema scuro per tutte le pagine web : Google Chrome Canary introduce un nuovo modo per avere le pagine web in versione dark: ecco come cambiare lo sfondo dei siti, per sfruttare al massimo il vostro schermo OLED.

OnePlus 7 Pro e 7 fanno meglio dei Google Pixel : ecco patch di agosto e varie novità col nuovo update : OnePlus 7 Pro e OnePlus 7 fanno meglio dei Google Pixel col nuovo aggiornamento Oxygen OS 9.5.11 eOxygen OS 9.5.11 e integrano le patch di sicurezza di agosto, nonostante non siano ancora state rilasciate da Google.

Google Play Pass è un nuovo servizio in abbonamento sulla falsariga di Apple Arcade : All'inizio del 2019 Apple ha annunciato Apple Arcade, servizio in abbonamento che consente (o meglio consentirà) l'accesso ad un vasto catalogo di giochi mobile. Il servizio non è ancora disponibile, tuttavia Google sta già preparando il suo contrattacco. E' infatti stato reso noto che la compagnia sta testando Google Play Pass, che dalle prime informazioni dovrebbe consentire l'accesso a giochi ed altre app più o meno utili (fitness tracker ed ...

Google Fit è in gran spolvero : ecco un nuovo update con Modalità scura e altre novità : Era un po' di tempo che non si parlava di Google Fit, ma questa sera torna sotto i riflettori per un buon motivo che siamo sicuri farà felici tutti i suoi estimatori e utilizzatori giornalieri.

Google Play Pass - il nuovo servizio premium tutto compreso : (Foto: Android Police) È da un po' che se ne parlava e finalmente i tempi potrebbero essere maturi: Google Play Pass potrebbe debuttare a stretto giro di posta dedicandosi a chi vuole una sorta di formula all-you-can-download relativa alle applicazioni, giochi e contenuti dallo store ufficiale del sistema operativo proprietario. Se Spotify e soci offrono ascolto musicale e download per l'ascolto offline di musica, se Netflix e alternative si ...

Google - Apple e Microsoft uniscono le forze per un nuovo standard per l'accesso ai dati sanitari dei pazienti : Si chiama CARIN Blue Button API ed è un nuovo modello sviluppato da varie aziende e che sarà testato negli USA anche da Google, Apple e Microsoft

L'FCC certifica un nuovo device Google e potrebbe essere il prossimo Pixelbook : Dal database dell'FCC, l'ente statunitense che si occupa di telecomunicazioni, arriva la notizia della certificazione di un nuovo Chromebook Made by Google

Google Amplificatore festeggia con un nuovo look l'arrivo su Marshmallow e successivi : Google Amplificatore, lanciata da Big G nel mese di febbraio, si rifà il look ed è ora compatibile con le versioni precedenti di Android, fino a Marshmallow.

Google testa un nuovo look per la barra di ricerca con le icone di Discover e Google Lens : Google sta portando avanti dei test per rinnovare il look e le funzionalità della barra di ricerca dell'app che porta il suo nome.