Giuseppe Conte | il piano segreto Altro che premier | la confidenza | vuole diventare il

Giuseppe Conte e Maria Elena Boschi : secondo indiscrezioni i due sarebbero amici da tempo : In una giornata decisiva come oggi, in cui il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte riceverà con molta probabilità l'incarico per formare il nuovo governo dal presidente Sergio Mattarella, trapelano interessanti indiscrezioni, già circolate oltretutto nella primavera del 2018, a proposito di un'amicizia tra il premier Conte e l'ex ministro del PD Maria Elena Boschi, confermata in una dichiarazione dello scorso anno dall'ex segretario del PD ...

Governo - Giuseppe Conte è arrivato al Quirinale : Giuseppe Conte, puntualissimo, è arrivato al Quirinale alle 9.30 per incontrare il presidente Mattarella che, dopo questo secondo giro di consultazioni, lo aveva convocato per conferirgli...

Giuseppe Conte - "il premier amico di Maria Elena Boschi". Quella voce maliziosa : così è nato l'inciucio col Pd : Oggi è il giorno di Giuseppe Conte, che alle 9.30 al Quirinale riceverà dal presidente Sergio Mattarella l'incarico-bis da premier. Dopo 14 mesi alla guida di un esecutivo con Lega e M5s, l'ormai ex avvocato del popolo cambia con disinvoltura casacca e al verde sostituisce il rosso del Pd. E allora

Sergio Mattarella - l'annuncio : incarico da premier a Giuseppe Conte - cosa gli chiederà il presidente : "Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato Giuseppe Conte al Quirinale alle 9.30". Sarà il premier uscente il presidente del Consiglio incaricato del governo di M5s e Pd. l'annuncio ufficiale arriva alle 20.09, al termine del secondo giro di c consultazioni presso il Capo dello S

Giuseppe Conte spavaldo : acquisti senza freni per "le esigenze" del premier. Il bis vicinissimo? : Mentre il Pd e il Movimento 5 Stelle si tirano i capelli per accaparrarsi più poltrone possibili, c'è qualcuno che è ben certo di non lasciare la sua. Giuseppe Conte è così convinto di rimanere a Palazzo Chigi che, in data 21 agosto (in piena crisi di governo), ha fatto pubblicare sul sito del gover

Sondaggi Ipsos : molto alto il consenso per Giuseppe Conte - stabile al 52% : Nelle ultime settimane il quadro fotografato dai Sondaggi politici parla di una realtà in continua e dinamica evoluzione: in un Sondaggio Ipsos, pubblicato poche ore fa dal Corriere della Sera, rimane stabile la fiducia in Giuseppe Conte, mentre è in calo la popolarità di Matteo Salvini. La fiducia più alta, da parte degli italiani, è verso il Capo dello Stato Sergio Mattarella. I dati L'ultimo mese è stato negativo per Matteo Salvini, e non ...

Il 61% ha fiducia in Giuseppe Conte E il governo parte con il 47%. I dati : Il governo M5S-Pd guidato da Giuseppe Conte, che salvo colpi di scena dell'ultima ora sta per nascere, parte con la fiducia del 47% della fiducia degli italiani. Contrario all'esecutivo giallo-rosso il 43% mentre "non sa" il 10%. Sono i risultati del sondaggio realizzato... Segui su affaritaliani.it

Crisi di governo - Giuseppe Conte sarà premier? Guarda il commento di Peter Gomez : È ripartita la trattativa tra Movimento 5 stelle e il Pd per formare un nuovo esecutivo. Proprio mentre al Quirinale è cominciato il secondo giro di consultazioni, una nota di Palazzo Chigi e un comunicato M5s, hanno fatto sbloccare l’impasse che si era creato dopo il faccia a faccia notturno tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Sara quindi Giuseppe Conte il premier incaricato? Guarda il commento del direttore Peter Gomez e del giornalista ...

Giuseppe Conte si muove per riaprire l'inciucio : "Di Maio non ha mai chiesto il Viminale". Siamo al ridicolo : "In presenza del presidente Conte, non è mai stata avanzata la richiesta del Viminale per Luigi Di Maio, né dal Movimento 5 Stelle né da Di Maio stesso". È il premier Giuseppe Conte, tramite "fonti di Palazzo Chigi", a intervenire in prima persona per spianare la strada all'inciucio eliminando uno d

Donald Trump - schiaffo a Matteo Salvini : "Spero che Giuseppe Conte resti premier" : Donald Trump si schiera con Giuseppe Conte e indirettamente contro Matteo Salvini. Quello del presidente degli Stati Uniti è un vero e proprio endorsement: "Si stanno mettendo bene le cose per il presidente del Consiglio italiano, molto rispettato, Giuseppe Conte", scrive in un post pubblicato sul s

Giuseppe Conte - retroscena drammatico : "Dei ministri mi occupo io". Umiliato dal Pd - e ora Mattarella... : "Della squadra dei ministri mi occupo io". La frase di Giuseppe Conte nel vertice notturno con Pd e M5s a Palazzo Chigi rischia di far crollare il castello di carte dell'inciucio. Il premier uscente è la chiave di volta di questa trattativa tragicomica. I grillini, per bocca di Luigi Di Maio, voglio

Giuseppe Conte sarà al vertice tra M5s e Pd. Senza vergogna : la sua offerta oscena per restare premier : Ci sarà anche Giuseppe Conte al vertice tra Pd e M5s in programma alle 21 a Palazzo Chigi. Il premier siederà accanto a Luigi Di Maio, leader politico del Movimento, e tratterà in prima persona con la delegazione dem "lanciata" dal segretario Nicola Zingaretti. Avanti veloce verso l'inciucio, dunque

Giuseppe Conte pronto a tornare al governo come premier : così può rovinare il piano di Renzi : Durante il G7 a Biarritz la vera star è Giuseppe Conte. Non tanto per la sua spiccata personalità o per il suo ammirevole operato, quanto più per essere al centro di una crisi di governo talmente strana da incuriosire tutti. E così il premier uscente deve replicare alle domande di Angela Merkel, Emm

Giuseppe Conte - Repubblica cambia idea : "Antagonista di Salvini". Il tentativo per convincere i lettori : "Il cambiamento di Conte". Repubblica intitola così l'articolo dedicato al premier uscente, lo stesso che fino a qualche mese fa - quando ancora spalleggiava il governo gialloverde - veniva preso di mira dal quotidiano. Peccato però che i tempi cambiano e in fretta, quasi come i giudizi. Ad oggi, co