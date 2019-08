Giovanni Taormina minacciato di morte dalla mafia Trovati 3 proiettili in auto

Giovanni Taormina - altre minacce al cronista del Tgr Rai che si occupa di mafia : 3 proiettili in auto. Seconda intimidazione in 4 mesi : Gli hanno fatto trovare tre proiettili sul sedile dell’auto parcheggiata sotto casa. Si tratta del secondo atto intimidatorio in quattro mesi nei confronti di Giovanni Taormina, giornalista della redazione Tgr Rai del Friuli Venezia Giulia. Già l’11 aprile il giornalista aveva ricevuto dei proiettili, che quella volta erano inseriti, insieme a una foto del suo volto cerchiato e ricoperto da una croce, in una busta a lui indirizzata ...