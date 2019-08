Ghepardi a rischio estinzione | la vergognosa prigionia a cui sono destinati nel Corno

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 29 agosto 2019) Neld’Africa il ghepardo è ae la colpa sembra essere soprattutto degli ultra-ricchi della penisola arabica che lo acquistano illegalmente online per sfoggiarlo come uno status symbol nelle loro sfarzose dimore. Ogni anno, rivela la Cnn, 300 cuccioli di ghepardo vengono trafficati illegalmente dalla Somalia. E il numero è lo stesso dell’intera popolazione giovane e adulta del big cat nell’area non protetta deld’Africa, assicura il Cheetah Conservation Fund (CCF). Gli animaliintrodotti clandestinamente attraverso il confine, ammassati in casse anguste o in scatole di cartone, caricati a bordo di barche e spediti al Golfo di Aden verso la loro destinazione finale: la penisola arabica. Oggimeno di 7.500allo stato brado, secondo CCF. Altri 1.000stati tenuti prigionieri in mani private nei paesi del ...

repubblica : Ghepardi a rischio estinzione, sotto accusa gli ultra-ricchi - lazampa : Ghepardi a rischio estinzione, ultra-ricchi sotto accusa @fulviocerutti - PatriziaOrlan11 : RT @fulviocerutti: Ghepardi a rischio estinzione, ultra-ricchi sotto accusa @lastampa @lazampa -