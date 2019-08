Friends | un’azienda offre 1000 dollari per guardare la serie tv

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 29 agosto 2019) Alessandro Zoppo La bizzarra offerta arriva dagli Stati Uniti: il candidato scelto sarà retribuito percomodamente seduto sul divano di casa la comedy NBC Ci sono lavori sottopagati e precari, che richiedono ore e ore d’impegno, di reperibilità assoluta e di stress massacrante a fronte di stipendi tutt’altro che adeguati. E poi c’è quello che per molti, soprattutto amanti delletv, potrebbe essere il lavoro dei sogni: essere pagati per ri. E con un compenso pari a, circa 900 euro. La curiosa proposta arriva dagli Stati Uniti e per la precisione dall’azienda Frontier Bundles, una società che fornisce servizi internet, telefonici e tv. Il compito del futuro assunto sarà infatti quello di60 episodi dello show per un ammontare totale di 25 ore. Il tutto restando comodamente seduti sul divano di casa. Maratoneta di...

Acaiulo : RT @HuffPostItalia: Un'azienda offre 1000 dollari per guardare 60 episodi di Friends - HuffPostItalia : Un'azienda offre 1000 dollari per guardare 60 episodi di Friends -