Francesco Chiofalo | Pamela Perricciolo all' attacco | «Le lacrime hanno sempre fruttato»

Aurora Ciorbi - ex di Francesco Chiofalo : “Finta la storia con Antonella Fiordelisi - lei lo sapeva” : Aurora Ciorbi, ex compagna di Francesco Chiofalo, ha raccontato a Fanpage.it la sua versione dei fatti a proposito del gossip che sta tenendo banco sui social nelle ultime ore. A emergere è una novità inaspettata: la storia tra l’ex tentatore di Temptation Island Vip e la collega Antonella Fiordelisi sarebbe finta, studiata a tavolino nelle sue fasi iniziali. Corredato di foto e prove di conversioni Whatsapp, ecco il suo racconto.Continua a ...

Selvaggia Roma su IG : 'Francesco Chiofalo è manesco e dice una marea di str...' : Sono parole molto forti quelle che Selvaggia Roma ha usato oggi per descrivere Francesco Chiofalo, l'uomo accanto al quale è stata per tanti anni e che da stamattina è sulla bocca di tutti per la mediatica rottura con Antonella Fiordelisi. La ragazza, intervenuta su Instagram per fare chiarezza, ha fatto sapere di essere stata picchiata spesso da "Lenticchio" e di aver ricevuto da parte sua molti tradimenti, che lei ha sempre perdonato per ...

Aurora Ciorbi - presunta ex di Francesco Chiofalo : “Storia nascosta - doveva essere single per lavoro” : Aurora Ciorbi, presunta fidanzata segreta di Francesco Chiofalo, spiega di non essere mais tata l’amante dell’ex protagonista di Temptation Island. Pochi minuti è intervenuta sui social per chiarire la sua posizione a proposito del presunto tradimento ai danni di Antonella Fiordelisi. E ha spiegato perché sarebbe rimasta in silenzio: “Lui diceva di essere single per poter lavorare”.Continua a leggere

Aurora Ciorbi su Francesco Chiofalo : 'Sbagliando - sono sempre rimasta in contatto con lui' : È una vera e propria bufera di critiche quella che in queste ore sta travolgendo Francesco Chiofalo. Un presunto tradimento di lui nei confronti della fidanzata Antonella Fiordalisi averebbe scatenato l'ira dei follower su instagram. La ragazza con cui Chiofalo avrebbe tradito la Fiordalisi si chiama Aurora Ciorbi. Attraverso i social la ragazza ha deciso di raccontare tutta la verità sulla storia avuta con l'ex concorrente di Temptation Island; ...

Selvaggia Roma : "Francesco Chiofalo è un manesco. Ad Aurora diceva : 'Ti porto a Temptation Island - ti faccio diventare Giulia De Lellis'" (video) : [VIDEO IN CARICAMENTO]Selvaggia Roma, in una lunga diretta su Instagram, è scesa nei particolari per quello che riguarda la sua relazione con Francesco Chiofalo, al centro del gossip, per il tradimento dell'ormai ex fidanzata Antonella Fiordelisi. La personal trainer Romana ha confessato di aver ricevuto lo stesso trattamento della schermitrice:prosegui la letturaSelvaggia Roma: "Francesco Chiofalo è un manesco. Ad Aurora diceva: 'Ti porto a ...

Antonella Fiordelisi - chi è la fidanzata di Francesco Chiofalo/ Da Higuain alle corna : Antonella Fiordelisi, chi è la fidanzata tradita di Francesco Chiofalo? La sportiva e modella è finita al centro del gossip

Deianira Marzano : "Il tradimento di Francesco Chiofalo? Ha fatto una str****ta" : Continuano i commenti dopo la rivelazione del tradimento di Francesco Chiofalo ai danni di Antonella Fiordelisi. Antonella Fiordelisi tradita da Francesco Chiofalo (video) Francesco Chiofalo ha tradito Antonella Fiordelisi: le lacrime su Instagram della schermitrice mettono fine alla storia d'amore prosegui la letturaDeianira Marzano: "Il tradimento di Francesco Chiofalo? Ha fatto ...

Sabrina Ghio contro Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo : "Zero pudore e riservatezza" (video) : Sabrina Ghio, ex tronista di 'Uomini e Donne', oggi, si è calata nei panni di 'voce del popolo', riassumendo, in poche didascaliche Instagram Stories, il pensiero comune di tante persone. Perché affidare ai social i propri tormenti d'amore, invece, di chiarire con il/la diretto/a interessato/a e rischiare, così, di perdere di credibilità? Ecco le parole dell'ex ballerina di 'Amici' contro Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo:prosegui la ...

“Mai stato così male”. Francesco Chiofalo in lacrime dopo lo scandalo : È esplosa la bomba di gossip tra Antonella Fiordalisi e Francesco Chiofalo. La storia è la più classica di tutte: lei ama lui ma lui ama un’altra o per lo meno la tradisce con un’altra. L’ex fidanzato di Selvaggia Roma nonché partecipante di Temptation Island 2017 è finito nell’occhio del ciclone e ora, dopo lo scandalo, ha deciso di fare un passo indietro mostrandosi completamente in lacrime, come un bambino, in una storia su Instagram. A ...

Antonella Fiordelisi tradita da Francesco Chiofalo : "Ho il cuore distrutto - ma non c'entrano ex" : Una storia degna delle più travolgenti in onda su Temptation Island. Solo che qui, i sentimenti messi in ballo non conoscono falò di confronto, ma repliche e ripicche via Instagram. A rimanere incastrati in questo nuovo caso di tradimento fra celebrità social sono Francesco Chiofalo, che proprio nel programma di Filippo Bisciglia ha ottenuto la popolarità mediatica, e quella che fino a poche ore fa era la sua ragazza, Alessandra Fiordelisi.La ...

Selvaggia Roma dalla parte di Antonella Fiordelisi : “Francesco Chiofalo ha tradito anche me” : Francesco Chiofalo avrebbe tradito Antonella Fiordelisi. Selvaggia Roma ha detto la sua in proposito. Ha espresso la sua solidarietà ad Antonella Fiordelisi e ha chiarito di non credere alle "lacrime da coccodrillo" ostentate sui social dal suo ex fidanzato. A suo dire avrebbe assistito tante volte alla stessa scena in passato. Francesco Chiofalo avrebbe tradito Antonella Fiordelisi. Lo sostiene Aurora Ciorbi, la donna che dice di avere una ...

Temptation Island - il dramma di Antonella Fiordelisi : "Francesco Chiofalo è una mer***". Cos'ha scoperto : "Stasera, sono venuta a sapere delle cose oscene, che non mi sarei mai aspettata da lui", così ha esordito su Instagram Antonella Fiordelisi, fidanzata di Francesco Chiofalo, volto reso noto dal programma di Canale5 Temptation Island, al quale partecipò con l'ormai ex fidanzata Selvaggia Roma. Solo

Selvaggia Roma : "Francesco Chiofalo? Le sue parole ed i suoi 'pianti' sono dei remake di un film già visto" : L'opinione di Selvaggia Roma sul tradimento dell'ex fidanzato Francesco Chiofalo ai danni di Antonella Fiordelisi era attesissima dal popolo del web. L'ex protagonista di 'Temptation Island', sul proprio account, ha fatto sentire la propria voce sulla spinosa questione, pubblicando una serie di Instagram Stories:prosegui la letturaSelvaggia Roma: "Francesco Chiofalo? Le sue parole ed i suoi 'pianti' sono dei remake di un film già visto" ...

Francesco Chiofalo piange in video : Antonella se n'è andata : Nuovo capitolo nella vicenda del presunto tradimento ai danni di Antonella Fiordelisi da parte di Francesco Chiofalo, che ora si dispera su Instagram e rivela che la ragazza è andata via di casa La vicenda del presunto tradimento di Francesco Chiofalo ai danni di Antonella Fiordelisi si arricchisce di un nuovo tassello e dopo il racconto della schermitrice e il racconto dell'ex del modella, adesso è lui a comparire in video per dare ...