Francesco Chiofalo in lacrime su IG | ‘Sto male | Antonella è andata via da casa’

Francesco Chiofalo piange disperato dopo lo scandalo del tradimento : «Farò di tutto per riprendermela» : Instagram Stories, lacrime e tradimenti. piange disperato Francesco Chiofalo dopo lo scandalo che lo ha travolto in queste ore. L’ex fidanzato di Selvaggia Roma e partecipante di Temptation Island nel 2017, avrebbe tradito la sua attuale compagna Antonella Fiordelisi. A sostenerlo è proprio la “terza”, e cioè Aurora Ciorbi, la donna di Roma con cui avrebbe avuto una storia clandestina. Lei ha deciso di vuotare il sacco su ...

Francesco Chiofalo piange disperato dopo lo scandalo del tradimento : «Farò di tutto per riprendermela» IL VIDEO : Instagram Stories, lacrime e tradimenti. piange disperato Francesco Chiofalo dopo lo scandalo che lo ha travolto in queste ore. L'ex fidanzato di Selvaggia Roma e partecipante di Temptation...

Aurora Ciorbi vuota il sacco : «Francesco Chiofalo e Antonella fidanzati per finta. Volevano andare a Temptation Island» : Nuovo colpo di scena nel modo del gossip. Aurora Ciorbi vuota il sacco: «Francesco Chiofalo e Antonella fidanzati per finta. Volevano andare a Temptation Island». Altro che...

Francesco Chiofalo - le accuse choc di Selvaggia Roma : «Mi metteva le corna e mi ha messo le mani addosso» : A poche ore dalla notizia del presunto tradimento di Francesco ChiofaloIo ad Antonella Fiordelisi, l'ex Selvaggia Roma in una diretta su Instagram ha lanciato delle pesanti...

Francesco Chiofalo e il tradimento alla Fiordelisi - parla la presunta amante : «Ci chiudevamo in casa...» : Francesco Chiofalo e il tradimento ad Antonella Fiordelisi. A poche ore dalla notizia, arriva la dichiarazione della presunta amante: «Passavamo insieme giornate insieme, ovviamente chiusi...

Karina Cascella non si trattiene - nuovo attacco a Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi : Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, lo scandalo è servito Lo scandalo che ha travolto Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi non termina certo con oggi, visto che in molti sono entrati a gamba tesa nella faccenda, a partire da Selvaggia Roma che ha lanciato delle accuse pesantissime al suo ex. Si è detto persino che entrambi […] L'articolo Karina Cascella non si trattiene, nuovo attacco a Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi ...

Francesco Chiofalo contro Selvaggia Roma : "Pronto ad assumermi le colpe - non si sputa nel piatto dove si è mangiato" : Francesco Chiofalo è intervenuto su Instagram, finito nello scandalo del tradimento che avrebbe commesso ai danni della sua compagna Antonella Fiordelisi, che oggi ha pubblicato sui social un video in cui si è mostrata in lacrime e ha rivelato alcuni dettagli sull'accaduto. Bersagliato da messaggi di critica, l'ex protagonista di Temptation Island ha voluto specificare sulle Storie di essere pronto ad assumersi tutte le responsabilità del ...

Francesco Chiofalo - Pamela Perricciolo all'attacco : «Le lacrime hanno sempre fruttato» : Il presunto tradimento di Francesco Chiofalo, le sue storie instagram e quella della sua forse ex fidanzata Antonella Fiordelisi, hanno tenuto banco per tutto il giorno. Tantissimi i volti noti...

Aurora Ciorbi - ex di Francesco Chiofalo : “Finta la storia con Antonella Fiordelisi - lei lo sapeva” : Aurora Ciorbi, ex compagna di Francesco Chiofalo, ha raccontato a Fanpage.it la sua versione dei fatti a proposito del gossip che sta tenendo banco sui social nelle ultime ore. A emergere è una novità inaspettata: la storia tra l’ex tentatore di Temptation Island Vip e la collega Antonella Fiordelisi sarebbe finta, studiata a tavolino nelle sue fasi iniziali. Corredato di foto e prove di conversioni Whatsapp, ecco il suo racconto.Continua a ...

Selvaggia Roma su IG : 'Francesco Chiofalo è manesco e dice una marea di str...' : Sono parole molto forti quelle che Selvaggia Roma ha usato oggi per descrivere Francesco Chiofalo, l'uomo accanto al quale è stata per tanti anni e che da stamattina è sulla bocca di tutti per la mediatica rottura con Antonella Fiordelisi. La ragazza, intervenuta su Instagram per fare chiarezza, ha fatto sapere di essere stata picchiata spesso da "Lenticchio" e di aver ricevuto da parte sua molti tradimenti, che lei ha sempre perdonato per ...

Aurora Ciorbi - presunta ex di Francesco Chiofalo : “Storia nascosta - doveva essere single per lavoro” : Aurora Ciorbi, presunta fidanzata segreta di Francesco Chiofalo, spiega di non essere mais tata l’amante dell’ex protagonista di Temptation Island. Pochi minuti è intervenuta sui social per chiarire la sua posizione a proposito del presunto tradimento ai danni di Antonella Fiordelisi. E ha spiegato perché sarebbe rimasta in silenzio: “Lui diceva di essere single per poter lavorare”.Continua a leggere

Aurora Ciorbi su Francesco Chiofalo : 'Sbagliando - sono sempre rimasta in contatto con lui' : È una vera e propria bufera di critiche quella che in queste ore sta travolgendo Francesco Chiofalo. Un presunto tradimento di lui nei confronti della fidanzata Antonella Fiordalisi averebbe scatenato l'ira dei follower su instagram. La ragazza con cui Chiofalo avrebbe tradito la Fiordalisi si chiama Aurora Ciorbi. Attraverso i social la ragazza ha deciso di raccontare tutta la verità sulla storia avuta con l'ex concorrente di Temptation Island; ...

Selvaggia Roma : "Francesco Chiofalo è un manesco. Ad Aurora diceva : 'Ti porto a Temptation Island - ti faccio diventare Giulia De Lellis'" (video) : [VIDEO IN CARICAMENTO]Selvaggia Roma, in una lunga diretta su Instagram, è scesa nei particolari per quello che riguarda la sua relazione con Francesco Chiofalo, al centro del gossip, per il tradimento dell'ormai ex fidanzata Antonella Fiordelisi. La personal trainer Romana ha confessato di aver ricevuto lo stesso trattamento della schermitrice:prosegui la letturaSelvaggia Roma: "Francesco Chiofalo è un manesco. Ad Aurora diceva: 'Ti porto a ...

Antonella Fiordelisi - chi è la fidanzata di Francesco Chiofalo/ Da Higuain alle corna : Antonella Fiordelisi, chi è la fidanzata tradita di Francesco Chiofalo? La sportiva e modella è finita al centro del gossip