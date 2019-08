Fotografie che sembrano uscite da un film di Wes Anderson

Fonte : wired

(Di giovedì 29 agosto 2019) Teresa Freitas è un’artista di origine portoghese che permea ledei suoi viaggi di un filtro vintage luminoso che ne esalta i toni del rosa, dell’azzurro e del verde acqua, ovvero le stesse tonalità predilette dal regista di culto Wes. (gran direttore d’orchestra, tra le altre, di pellicole quali Le avventure acquatiche di Steve Zissou, I Tenenbaum e il più recente Grand Budapest Hotel). Guardando i suoi scatti non si può evitare di pensare alle scene dellaografia del celebre regista americano, in cui architetture, colori e ambientazioni concorrono a comporre un universo onirico, la cifra stilistica riconoscibile che accomuna i due spiriti artistici. Per testare questa somiglianza stilistica potete sfogliare la gallery qui sopra, oppure dare un’occhiata al profilo Instagram di Freitas.cheda undi ...

