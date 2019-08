Forti temporali in Sicilia | situazione difficile sui Nebrodi | a Capo d'Orlando

Maltempo - allerta gialla in Sicilia : Forti temporali da Palermo a Ragusa : Maltempo, allerta gialla in Sicilia: previsti temporali da Palermo a Ragusa. Protezione Civile: temporali previsti per tutta la giornata

Forti temporali in Sardegna : aereo colpito da fulmine in fase di atterraggio a Cagliari : Come vi abbiamo raccontato in vari articoli una forte ondata di maltempo si è abbattuta da stamane sulla Sardegna, colpendo soprattutto l'area centro-meridionale dell'Isola. Disagi sono stati...

Peggioramento meteo in arrivo in Sicilia : Forti temporali nella giornata di domani : Un lieve calo della pressione e deboli infiltrazioni d'aria più fresca in quota determineranno un Peggioramento atmosferico anche sulla Sicilia nelle prossime ore. La piccola ma insidiosa...

Forti temporali verso la Sardegna - Mercoledì 28 Agosto 2019 : Una blanda depressione dalle isole Baleari sta arrivando in queste ore in Sardegna ove sono attesi violenti temporali nelle prossime ore. Vasto sistema temporalesco verso la Sardegna – Accedi ai Satelliti In questa regione infatti il potenziale d’innesco sarà elevato oltre i 3000j/kg e una elevata vorticità in quota daranno la possibilità nello sviluppo di estesi sistemi temporaleschi a multicella (MCS) non si esclude infatti ...

Forti temporali verso la Sardegna - Mercoledì 28 Luglio : Una blanda depressione dalle isole Baleari sta arrivando in queste ore in Sardegna ove sono attesi violenti temporali nelle prossime ore. Vasto sistema temporalesco verso la Sardegna In questa regione infatti il potenziale d’innesco sarà elevato oltre i 3000j/kg e una elevata vorticità in quota daranno la possibilità nello sviluppo di estesi sistemi temporaleschi a multicella(MCS) con nubifragi (locali allagamenti lampo), grandine ...

Perturbazione in arrivo da Ovest : Forti temporali e allerta su 4 regioni domani Mercoledi' 28 Agosto : Nella giornata di domani avremo un nuovo peggioramento dettato da un depressione in arrivo da Ovest, con piogge e temporali che coinvolgeranno in particolar modo Sardegna (dove risulteranno più...

Forti temporali in Sardegna : nubifragio su Sadali - strade come fiumi : L'instabilità pomeridiana è stata protagonista indiscussa (come previsto) sulle zone interne della nostra penisola, specie sulle regioni centro-meridionali sulle quali sta scorrendo aria...

Meteo Italia - le previsioni dell’aeronautica militare per oggi : instabilità pomeridiana con Forti temporali : Le previsioni Meteo del servizio Meteorologico dell’aeronautica militare per oggi in Italia. Nord: nuvolosità medio-alta, salvo addensamenti cumuliformi a ridosso dei rilievi, con rovesci e temporali sparsi in attenuazione serale; locale sconfinamento dei fenomeni sulla pianura padano-veneta nel pomeriggio. Centro e Sardegna: al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, salvo annuvolamenti compatti su sardegna centrorientale e lungo la dorsale ...

Allerta Meteo per l’ultima Domenica di Agosto : Forti temporali pomeridiani anche oggi - massima attenzione : Ancora una giornata temporalesca su diverse aree del nostro territorio. Abbiamo già avuto modo di ribadire che stiamo vivendo una fase mediamente instabile le cui cause vanno rinvenute alle quote medie dell’atmosfera ( dove, tra l’altro, c’è una defaillance nei geo-potenziali nemmeno particolarmente importante) quindi baricamente non vi è una crisi con corrispondenza anche al suolo e ciò preclude una instabilità più estesa. Pur ...

Sicilia : Forti temporali dopo tanta siccita' - disagi tra Ragusa ed Enna : dopo un lungo periodo siccitoso la pioggia è tornata a bagnare, seppur a macchia di leopardo, le aree interne della Sicilia. È bastato l'ingresso di infiltrazioni fresche da nord, all'interno della...

Meteo Protezione Civile domani : Forti temporali su molte regioni : Nella giornata di domani assisteremo nuovamente a condizioni di spiccata instabilità atmosferica, con temporali che interesseranno soprattutto le aree montuose e interne della penisola, da nord a...

Previsioni meteo : Forti temporali oggi - allerta nubifragi su diverse aree [DETTAGLI e MAPPE] : Sul Mediterraneo centro settentrionale è in azione un cavo depressionario in seno al quale agisce una “goccia fresca” alle quote medie. La circolazione è instabile, seppure senza un grosso cambio di massa d’aria e senza grosse variazioni di pressione al suolo. Va detto, però, che gli strati medio-bassi dell’atmosfera, in conseguenza della fase rovente di questi ultimi giorni, sono molto caldi e ciò costituisce energia ...

Maltempo Umbria - Forti temporali - alberi caduti e incendiati dai fulmini : numerosi interventi dei Vigili del Fuoco : Il Maltempo si sta abbattendo con forti temporali in varie zone dell’Umbria: alberi caduti e incendiati a causa dei fulmini soprattutto nelle zone di Perugia, del Folignate e dell’Assisano. Decine le richieste di intervento ai Vigili del Fuoco che stanno impegnati con tutto il personale a disposizione. I Vigili del Fuoco segnalano le località maggiormente interessate dal Maltempo: il parco di Sant’Anna a Perugia, Foligno, ...

Tanti (e Forti) temporali nei prossimi giorni : ecco il tempo del fine settimana : Una piccola ma insidiosa "goccia fredda" in quota si porterà (e stazionerà) sull'Italia nel corso dei prossimi giorni, alimentando condizioni di forte instabilità, specialmente nelle aree montuose...