Formula 1 – Rinnovo Bottas | Wolff soddisfatti | “i risultati raggiunti con Valtteri non

Formula 1 – Rinnovo Bottas - il pilota finlandese euforico : “il mio obiettivo nel 2020 è diventare campione nel mondo” : Valtteri Bottas rimane in Mercedes: le parole del finlandese dopo l’annuncio del Rinnovo del contratto Valtteri Bottas non poteva ricevere regalo migliore per i suoi 30 anni: il finlandese sarà un pilota Mercedes anche nel 2020. Il team di Brackley ha deciso di rinnovare il contratto a Bottas, che anche nella prossima stagione, dunque, sarà compagno di squadra di Lewis Hamilton. Lapresse “Sono molto felice ed orgoglioso di ...