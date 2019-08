Formula 1 – Rinnovo Bottas | il pilota finlandese euforico | “il mio obiettivo nel 2020 è

Fonte : sportfair

(Di giovedì 29 agosto 2019) Valtteririmane in Mercedes: le parole deldopo l’annuncio deldel contratto Valtterinon poteva ricevere regalo migliore per i suoi 30 anni: ilsarà unMercedes anche nel. Il team di Brackley ha deciso di rinnovare il contratto a, che anche nella prossima stagione, dunque, sarà compagno di squadra di Lewis Hamilton. Lapresse “Sono molto felice ed orgoglioso di essere parte del team per la quarta stagione e vorrei ringraziare ogni membro della squadra ed il comitato Mercedes perchè si fidano e credono in me. Le mie performance sono migliorate ogni anno e questo è un buon modo per iniziare la seconda metà del 2019“, ha dichiarato. “Il miogenerale è diventare campione del mondo di1. Credo che sulla carta e dalla mia esperienza con il team, Mercedes sia l’opzione ...

