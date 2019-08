Formula 1 – La Mercedes ha deciso il futuro di Bottas | sui social l’importante annuncio

Formula 1 - niente ferie per i motoristi della Mercedes : Toto Wolff ‘spaventato’ dalla Ferrari in vista di Spa : Il team principal della Mercedes ha parlato del lavoro svolto dai suoi motoristi durante il mese di agosto, soffermandosi poi sull’appuntamento di Spa Le vacanze sono finite, il circus della Formula 1 è pronto a tornare in pista per il primo appuntamento della seconda parte di stagione. Nel prossimo fine settimana si terrà il Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa, una gara iconica che regalerà certamente emozioni e ...

Formula 1 - Bottas ormai certo della conferma : la Mercedes ‘cambia’ pilota per il futuro : La permanenza di Bottas costringerà Ocon a cambiare aria in vista della prossima stagione, permettendo così a Russell di diventare pilota del futuro per la Mercedes La Mercedes ha ormai scelto Valtteri Bottas come compagno di Lewis Hamilton anche nella prossima stagione, per quella che sarà la quarta con la line-up composta dal britannico e dal finlandese. photo4/Lapresse Una scelta dolorosa quella compiuta da Toto Wolff, che verrà ...

Formula 1 - la Mercedes ha deciso il futuro di Bottas : prima del week-end di Spa l’annuncio ufficiale : Stando a quanto riferito dalla stampa finlandese, la Mercedes avrebbe deciso di proseguire con Bottas, lasciando dunque via libera a Ocon per trasferirsi in Renault La scelta tra Valtteri Bottas ed Esteban Ocon su chi sarà il prossimo compagno di Lewis Hamilton sembra essere stata compiuta, la Mercedes dovrebbe puntare sul finlandese, facendo valere l’opzione presente nel contratto 1+1 siglato nel 2018 dall’ex ...

Formula 1 - Toto Wolff spiazza tutti : “la crescita del motore Honda? Positiva anche per la Mercedes” : Il team principal della Mercedes ha parlato della crescita esponenziale della Red Bull e del motore Honda, esprimendo il proprio punto di vista La prima antagonista della Mercedes sarebbe dovuta essere la Ferrari, ma la crescita del motore Honda ha permesso alla Red Bull di scavalcare il Cavallino. Photo4/LaPresse Uno scatto repentino e sorprendente, che ha permesso al team di Milton Keynes di vincere addirittura due gare con Max ...

Formula 1 – Gp di Germania a rischio! La Mercedes taglia i fondi : il retroscena firmato Toto Wolff : Il Gp di Germania di Formula 1 è a rischio: la Mercedes taglia i fondi per la stagione 2020: Toto Wolff spiega di non poterne sostenere i costi come già accaduto in passato La prossima stagione di Formula 1 presenterà 22 Gp, ma forse quello di Germania potrebbe scomparire dal calendario. Lo annuncia direttamente Toto Wolff, team principal della Mercedes, nonché sponsor principale che ha permesso di correre ad Hockenheim in questa stagione: ...

Formula 1 – Wolff teme la Ferrari - il team principal Mercedes sincero : “in Belgio e Italia sarà un’altra storia” : Wolff addesso teme la Ferrari: le parole del team principal Mercedes in vista della seconda metà di stagione di Formula 1 Mentre i piloti della MotoGp si sfidano in pista al Red Bull Ring, quelli della Formula 1 si godono la loro pausa estiva. C’è chi, come Raikkonen, sta trascorrendo una bella vacanza al mare con la famiglia, in barca, in Italia, chi invece non vuole rinunciare all’allenamento e chi preferisce rimanere ...

Formula E - La Mercedes ha provato a Mallorca : La stagione di Formula E si è conclusa da poche settimane, ma l'inizio della sesta stagione è sempre più vicino. Il prossimo anno troveremo sulla griglia di partenza nomi come Porsche e Mercedes a unirsi al gruppo che ambisce al titolo. La Mercedes sta continuando a sviluppare la nuova EQ Silver Arrow 01 e per l'occasione il team si è diretto a Mallorca, dove Stoffel Vandoorne, Edoardo Mortara ed Esteban Gutiérrez hanno portato avanti ...

Formula 1 - Rosberg stuzzica la Mercedes : “sarebbe epico dare la macchina di Bottas a Fernando Alonso” : L’ex pilota tedesco ha sottolineato che gli piacerebbe vedere lo spagnolo al fianco di Hamilton il prossimo anno E’ stato l’ultimo a battere Lewis Hamilton nel Mondiale, prima di ritirarsi e lasciare il proprio posto a Valtteri Bottas. Adesso il finlandese rischia di essere arrivato al capolinea e, per la sua sostituzione, il tedesco lancia una pazza idea che conduce nientemeno a Fernando ...

Formula 1 - la Mercedes ammette l’interesse per Max Verstappen : Toto Wolff esce allo scoperto : Il team principal della Mercedes ha ammesso di seguire con attenzione l’olandese, sottolineando però di non averne ancora parlato con il padre La Mercedes è sulle tracce di Max Verstappen, il profilo del pilota olandese piace eccome a Toto Wolff, che ha ammesso di seguirne con attenzione la crescita. LaPresse/Photo4 Il team principal della scuderia di Brackley non ha voluto sbottonarsi, però dopo il Gp d’Ungheria ha comunque ...

Formula 1 - Bottas schiacciato dalla pressione : il possibile addio alla Mercedes destabilizza il finlandese : Le parole di Wolff dopo il Gp d’Ungheria hanno acceso il dibattito su chi sarà il compagno di Hamilton nel 2020, Bottas sembra non reggere al momento la pressione dell’attesa Una stagione molto migliore rispetto a quella passata potrebbe non bastare a Valtteri Bottas per difendere il proprio sedile, visto che la Mercedes starebbe pensando di sostituirlo con Ocon nella prossima stagione. AFP/LaPresse Due vittorie e quattro pole ...

Formula 1 – Chris Horner - che stoccata a Gasly : “dobbiamo lottare con Mercedes e Ferrari - non con Alfa Romeo e McLaren” : Christian Horner non risparmia una netta stoccara a Pierre Gasly: la prestazione in Ungheria del giovane pilota Red Bull non è piaciuta al team principal della scuderia Weekend a due facce per la Red Bull. Se da un lato Max Verstappen ha conquistato la prima pole position della sua carriera, chiudendo poi la gara in seconda posizione dietro un super Lewis Hamilton, dall’altro Pierre Gasly è apparso in netta difficoltà, chiudendo ...

Formula 1 - la Mercedes attende solo di festeggiare il titolo : la nuova classifica Costruttori dopo il Gp d’Ungheria : Il team di Brackley guida con 150 punti di vantaggio sulla Ferrari, mentre la Red Bull è ancora più staccata Manca solo l’aritmetica, la Mercedes infatti procede spedita verso il titolo mondiale Costruttori, facendo il vuoto dietro di sè. Il team di Brackley guida la graduatoria con 150 punti di vantaggio sulla Ferrari, che a sua volta precede la Red Bull di 44 punti. Chiusa la lotta per il vertice, il Cavallino deve difendersi ...

Formula 1 - clamorosa ammissione di Wolff in Ungheria : la Mercedes pronta a scaricare Bottas : Dopo il successo di Hamilton in Ungheria, Wolff ha rivelato di avere in mente una sostituzione di Bottas con Ocon in vista della prossima stagione Dimenticato il disastro di Hockenheim, la Mercedes riparte di slancio in Ungheria, tornando sul gradino più alto del podio con Lewis Hamilton grazie ad una strategia perfetta. Lapresse Il britannico si mangia letteralmente Verstappen negli ultimi 21 giri, andando a cogliere il settimo successo ...

Griglia di partenza Formula 1/ Verstappen - pole Gp Ungheria! Ferrari dietro Mercedes : Griglia di partenza Formula 1: Verstappen, pole Gp Ungheria! La prima della sua carriera. Ferrari dietro Mercedes: la Rossa delude nelle qualifiche.