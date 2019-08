Flavio Briatore contro l' intesa M5S-Pd | Venderebbero mamma e papà per il

Flavio Briatore offre lavoro a Montecarlo ma l’annuncio sui social scatena le polemiche : “Stipendio troppo basso” : Flavio Briatore ha pubblicato sul suo profilo Facebook un annuncio di lavoro del lussuoso hotel Cipriani di Montecarlo, che cerca “un economo serio da affiancare allo Chef e al management di per ricevere la merce, registrare fatture, immettere ordini e tenere aggiornato il sistema di controllo del magazzino”, come si legge nell’annuncio pubblicato dall’imprenditore. Subito però è scoppiata la polemica nei commenti: sotto accusa c’è ...

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore - di nuovo inseme per il primo giorno di scuola di Nathan Falco : Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno accompagnato insieme il loro Nathan Falco al primo giorno di scuola. Nathan infatti, di 9 anni, studia in una scuola di Montecarlo, dove le lezioni riprendono a fine agosto. "primo giorno di scuola, inizia un nuovo anno scolastico…metticela tutta, studia

Flavio Briatore : “Robe da pazzi in Puglia. A Gallipoli mandano via barche con a bordo 12 milionari”. La risposta della Capitaneria : “Robe da pazzi in Puglia. A Gallipoli mandano via le barche con importanti turisti a bordo”. Così Flavio Briatore su Instagram torna a parlare di Puglia e turismo. “Il Comandante di uno Yacht di 60 metri con 12 persone facoltose – dice l’imprenditore – ha chiesto tramite la propria Agenzia Marittima alla Capitaneria l’accesso in porto con il tender per approvvigionamenti come succede in tutti i porti del mondo e di ...

Flavio Briatore innamorato : vorrebbe risposare Elisabetta Gregoraci - ma lei non vuole : Flavio Briatore sarebbe deciso a risposare Elisabetta Gregoraci a due anni dalla rottura ufficiale del loro matrimonio. A lanciare lo scoop è il settimanale Oggi che raccoglie anche la risposta della showgirl, di parere diverso da quello dell'ex marito. Briatore risposerebbe la Gregoraci: lei frena Secondo il magazine Oggi, Flavio Briatore sarebbe di nuovo innamorato. Un amore verace e ormai venuto alla luce del sole di Capri, in cui gli sguardi ...

Elisabetta Gregoraci : “Non tornerò con Flavio Briatore - scherza quando dice di volermi risposare” : Nessun ritorno di fiamma tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. La conduttrice smentisce il riavvicinamento all’ex marito: “Flavio dice di volermi risposare? Lo fa come battuta. Non tornerò con il padre di mio figlio”. Francesco Bettuzzi, quando la relazione con la Gregoraci è finita, aveva scritto: "A casa mia, una coppia è formata da due persone, non da tre".Continua a leggere

Elisabetta Gregoraci : "Non tornerò con Flavio Briatore" : "Flavio dice di volermi risposare? Lo fa come battuta", dice Elisabetta Gregoraci, in una lunga intervista al settimanale Oggi, da domani in edicola. E, mettendo a tacere le voci che parlano di un ritorno di fiamma con l’ex marito Flavio Briatore, spiega: È stato difficile scegliere di separarmi, perché sono una donna profondamente cattolica e ho giurato davanti a Dio che saremmo stati insieme per sempre: non è stato possibile, purtroppo, e a ...