“Fidanzato con una tentatrice” Massimo Colantoni Temptation Island vuota il sacco

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 29 agosto 2019) Nel corso della prima registrazione del trono classico di Uomini e Donne ci sono stati diversi ospiti di2019. Tra questi,e Ilaria Teolis, che si sono lasciati al falò di confronto. “Mi rendo conto che dentro casa mia non mi sento più me stesso. Non riesco a farmi più una partita alla play station con calma e con serenità, cosa assurda è che non me la riesco a fa!”, aveva raccontatonel video di presentazione dell’edizione appena conclusa di. Dal canto suo Ilaria aveva dichiarato: “In alcune cose lo vedo ancora infantile, vorrei capire se è pronto a fare una famiglia”. Dopo la rottura al falò i due si sono rivisti ma la relazione non è decollata ed entrambi hanno deciso di mettere definitivamente fine alla loro relazione.Nel resort sardo, infatti, si sono soltanto acuite ...

