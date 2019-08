Festival del cinema di Venezia 2019 | Giusy Versace con protesi e tacco alto è incantevole

76^ Festival del Cinema di Venezia 2019 : secondo giorno di karmesse : Da ieri, 28 agosto 2019, la 76esima edizione del Festival del Cinema di Venezia è entrata nel vivo. Grande successo per la Cerimonia d'apertura presentata da una madrina d'eccezione: l'attrice Alessandra Mastronardi. La giornata di oggi, 29 agosto, invece, vedrà in programma la presentazione del film 'Ad Astra' di James Gray con l'attore Brad Pitt. Proprio oggi, alle ore 14.00 verrà presentato il film in conferenza con lo stesso attore e ...

Alessandra Mastronardi madrina del Festival di Venezia. Chi l'ha preceduta? - : Marina Lanzone Belle, italiane, ma soprattutto semplici e naturali. Chi sono state le madrine della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia negli ultimi dieci anni? Mancano poche ore all’inizio della serata inaugurale del Festival di Venezia, arrivato alla sua 76esima edizione. Come tutti gli anni gli occhi saranno puntati sul red carpet e sui look delle star. Cosa indosserà Alessandra Mastronardi per ...

Brindisi - il 30 agosto inizia la seconda edizione del Festival di Affari Italiani “La Piazza”. Tra gli ospiti anche Conte - Toti e Bernini : Per il secondo anno Ceglie Messapica ospiterà “La Piazza“, la tre giorni organizzata da Affari Italiani e dall’amministrazione comunale. Dal 30 agosto al 1 settembre nel comune in provincia di Brindisi ci saranno incontri e dibattiti di confronto sulla politica. Tra i nomi in programma c’è quello di Giuseppe Conte che sarà presente alla seconda edizione del festival se le consultazioni al Colle lo consentiranno. ...

I ritmi inconsueti dello Sponz Festival di Vinicio Capossela : Vinicio Capossela, uno degli ospiti che si esiberanno al Wired Next Fest Firenze, a Palazzo Vecchio dal 28 al 29 settembre, è anche il creatore di un evento unico nel suo genere: lo Sponz Festival di Calitri, in provincia di Avellino. Giunto alla settima edizione – tenutasi dal 19 al 25 agosto proprio in Alta Irpinia – lo Sponz per la prima volta ha anche coinvolto i comuni di Cairano, Lacedonia, Sant’Angelo dei Lombardi, Senerchia e Villamaina ...

Belen Rodriguez e De Martino candidati alla conduzione del DopoFestival 2020 (RUMORS) : La conduzione di coppia che hanno fatto a La Notte della Taranta potrebbe non essere l'unica per Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la rivista "Chi" sostiene che il direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo starebbe pensando ai chiacchierati coniugi per il programma che va in onda subito dopo la manifestazione. L'argentina e il napoletano, dunque, restano in corsa per il DopoFestival 2020, con il quale dovrebbero cominciare ad ...

Alessandra Mastronardi inaugura il Festival del Cinema di Venezia : Dopo due anni di 'pausa al maschile', ritorna al Lido il ruolo di madrina, assegnato per quest'anno ad Alessandra Mastronardi, nota in Italia per varie fiction di successo, ma ormai molto apprezzata anche sul piano internazionale. Ma al Festival del Cinema di Venezia non sarà la sola attrice bella e fascinosa, in quanto sono previste presenze femminili davvero al top. Alessandra Mastronardi madrina al Festival di Venezia Al Festival del Cinema ...

Festival del cinema di Venezia 2019 - photocall della madrina Alessandra Mastronardi - : Fonte foto: La PresseFestival del cinema di Venezia 2019, photocall della madrina Alessandra Mastronardi 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Ai nastri di partenza la nuova edizione della Kermesse cinematografica che infiamma il Lido

Festivaletteratura 2019 - da Margaret Atwood a Dave Eggers : tutta la letteratura del mondo a Mantova : Torna dal 4 all'8 settembre il Festivaletteratura di Mantova con oltre 300 eventi. Quest'anno ancor più spazio è dato agli autori stranieri e alle star letterarie di tutto il mondo. Attesissimo l'incontro con Margaret Atwood, spicca la presenza di Dave Eggers, Ali Smith e Manuel Vilas. Dacia Maraini ed Erri De Luca guidano la truppa degli italiani.Continua a leggere

Food : tra Festival e stellati in Danimarca alla scoperta della cucina nordica : Roma, 26 ago. (Labitalia) - La rivoluzione avviata dal ristorante Noma, oltre un decennio fa, ha da[...]

Calvi Festival omaggia i corti del Globo d’Oro e il regista vincitore Davide Calvaresi : Calvi DELL’UMBRIA – Si sono concluse domenica 25 agosto, nel teatro del Monastero di Calvi dell’Umbria (Terni), le tre serate

Festival del Cinema di Venezia : Italia in gara coi film di Martone - Marcello e Maresco : Per il Leone d'oro, il premio principale del Festival del Cinema di Venezia, in questa edizione del 2019 l'Italia è in gara con tre importanti film, ma la concorrenza internazionale è davvero notevole. I film Italiani Sono in tutto tre i film Italiani in gara al Festival del Cinema di Venezia per il Leone d'oro. Il 30 agosto verrà presentato Il Sindaco del rione Sanità, di Mario Martone, tratto dalla commedia teatrale di Eduardo De Filippo ...

“L’Isola di Einstein” - ritorna il Festival di spettacoli scientifici : 100 appuntamenti in tre giorni all’Isola Polvese del Lago Trasimeno : Cento appuntamenti in tre giorni con divulgatori e scienziati da sette paesi europei. Torna così in grande stile, e dopo due anni, l’attesissimo festival, sempre più internazionale, di spettacoli scientifici unico in Europa: dal 30 agosto al 1 settembre 2019, ‘L’Isola di Einstein’ si svolgerà nella consueta e suggestiva cornice dell’Isola Polvese, con cinque palchi a cielo aperto, per un fine settimana immersi nella natura nel cuore del ...

Al Festival della comunicazione di Camogli un dibattito aperto sul concetto di civiltà : (foto: Leonardo Cendamo/Getty Images) Indagare il concetto di civiltà è operazione complessa, e non a caso ad affrontarlo nel corso del tempo sono stati numerosi intellettuali di prima grandezza (anche se il pensiero finisce per correre sempre a Samuel P. Huntington). Un macrotema in effetti intramontabile, perché le civiltà sono organismi in continua evoluzione e tra politica, migrazioni, cambiamento climatico e accelerazione tecnologica in ...