Ferrara | niente panchine nel parco | pusher portano sedie da casa

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 29 agosto 2019) Marco Della Corte L'operazione "parchi sicuri" ideata dal Comune rischia di fallire, i cittadini denunciano il grande numero di spacciatori all'interno delIl comune dicredeva che il problema fosse stato risolto. Per limitare il lavoro deiall'interno del parchetto dello spaccio, erano state tolte lepresenti nel giardino del Grattacielo. Un'iniziativa che sembra essere fallita miseramente. Gli spacciatori non si sono persi d'animo e, per ovviare il problema, hanno pensato di portare leda. Sembra proprio che la crociata contro lo spaccio da parte del Comune sia più difficile del previsto. A decidere la rimozione degli arredamenti dalera stato il vicesindaco della giunta leghista Nicola Lodi. Come informa il portale Estense.com, alla prova dei fatti, i risultati non sono stati affatto soddisfacenti. In data 28 agosto 2019 è ...

