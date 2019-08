Fattura Elettronica conto terzi | la firma digitale può essere dell' intermediario

Evasione - le armi dell'Agenzia delle entrate : Fatturazione elettronica - redditometro e la novità esterometro : Non solo Evasometro. La battaglia contro l?Evasione fiscale, che si è a lungo appoggiata agli studi di settore, è stata notevolmente potenziata negli ultimi anni. Uno degli...

Fattura Elettronica : corrispettivi giornalieri non riscossi e resto - il comunicato : Fattura elettronica: corrispettivi giornalieri non riscossi e resto, il comunicato L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti importanti tramite la Risposta n. 338 a un interpello avente come oggetto la Fattura elettronica, e più nel dettaglio la trasmissione dei corrispettivi giornalieri, con particolare focus su quelli non riscossi e sull’opzione del resto. Come è ben noto, infatti, il Dlgs n. 127/2015 (art. 2) ha stabilito che le ...

Fattura Elettronica 2019 : trasmissione corrispettivi. Come si semplificano : Fattura elettronica 2019: trasmissione corrispettivi. Come si semplificano Fattura elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: due strumenti che oltre a essere di controllo garantiscono inoltre semplificazione relativamente agli obblighi fiscali, contabili e amministrativi. Ma in merito alla semplificazione ci sono ancora alcuni buchi da colmare, visto che l’obiettivo della semplificazione sembra essersi un po’ perso per strada. ...

Fattura Elettronica : tutti i documenti redatti sul MEPA sono soggetti all'imposta di bollo : L'Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito due importanti risposte, ad altrettante istanze di interpello nei suoi confronti, nelle quali ha fornito importanti chiarimenti per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo applicata ai documenti digitali, in primis la Fattura elettronica. Le risposte in oggetto sono state la n° 321 e la n°323 del 25 luglio 2019. Nella risposta 321 viene risolto il quesito circa la corretta ...

Fattura Elettronica : rischio controlli per chi non aderisce al servizio conservazione AdE : Lo scorso 19 luglio l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il contenuto delle Faq relative alla gestione, conservazione e consultazione delle fatture elettroniche. Tra le varie novità introdotte, forse la più rilevante per i contribuenti italiani e per i professionisti abilitati che li assistono consiste nel fatto che la mancata adesione al servizio di conservazione delle fatture elettroniche gestito dalla stessa Agenzia delle Entrate diventerà ...

Fattura Elettronica - oggi scade il bollo sul secondo trimestre 2019 : scade oggi, 22 luglio, il termine per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre (aprile, maggio e giugno) 2019. Il pagamento deve essere eseguito...

Fattura Elettronica differita : possibile la retrodatazione per la data delle operazioni : L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 17 giugno 2019 la Circolare n° 14/E denominata "Chiarimenti in tema di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di Fatturazione elettronica". Tale circolare, di ben 46 pagine, è stata oggetto di approfondito studio e meditazione dalle principali associazioni di categoria e dei singoli addetti ai lavori della materia fiscale e tributaria. A un mese esatto ...

Fattura Elettronica 2019 : versamento secondo trimestre in scadenza : Fattura elettronica 2019: versamento secondo trimestre in scadenza Tra le scadenze fiscali di questo mese spicca anche quella relativa al versamento del bollo sulla Fattura elettronica 2019 riguardante il secondo trimestre, ovvero il periodo che intercorre tra il mese di aprile e quello di giugno. Andiamo quindi a vedere la data della scadenza relativa all’adempimento in base a quanto disposto dalla nuova normativa in vigore dal 1° gennaio ...

Fattura Elettronica : Sistema Otello non obbligatorio per le variazioni in diminuzione : L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la Risoluzione n°65 del 10 luglio 2019. Con questo provvedimento l'amministrazione finanziaria provvede importanti chiarimenti sulle note di variazione della Fattura Elettronica e sul corretto utilizzo del Sistema operativo Otello 2.0 dell'Agenzia delle Dogane utilizzato dagli addetti ai lavori per la trasmissione delle note stesse. Il faro dell'attenzione dell'amministrazione ...

Lotta all’evasione - la Fattura Elettronica spinge il gettito extra : 4 miliardi nel 2019 : Quattro miliardi in più di Iva a fine anno con la fatturazione elettronica. Sono in molti sia al Mef sia nell’amministrazione finanziaria a essere convinti che si tratti di...

Fatturazione elettronica - l’intreccio gettito-obblighi : I numeri sul maggior gettito fiscale derivante dall’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica, ancorché parziali, raccontano di un risultato che sembra andare oltre ogni previsione. Vedremo quel che accadrà a...

La Fattura Elettronica si rinnova a luglio : le novità da conoscere : novità sul fronte della fattura elettronica. Dal primo luglio è finito il periodo di sospensione per le sanzioni relative ai ritardi nel nuovo sistema di fatturazione. Con la fine del periodo transitorio è quindi ora pienamente operativo l’obbligo di invio della fattura digitale per oltre 3,2 milioni di contribuenti italiani, che adesso dovranno stare attenti a non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge, tra il 90 e il 180% dell’Iva ...

Sciopero benzinai 17 luglio 2019 per Fattura Elettronica : orari protesta : Sciopero benzinai 17 luglio 2019 per fattura elettronica: orari protesta Sciopero generale indetto dalla Federazione autonoma italiana benzinai per mercoledì 17 luglio 2019. Motivo della protesta che impedirà di rifornirsi di carburante per tutto il giorno l’entrata in vigore delle nuove modalità di trasmissione degli introiti. Sciopero benzinai contro i registratori di cassa digitali “L’entrata in vigore della comunicazione ...