Fantacalcio 2019-2020 | chi acquistare all’asta con uno o pochi crediti Le scommesse che

Fonte : oasport

(Di giovedì 29 agosto 2019) Non avete ancora effettuato l’asta del? Non avete ancora le idee chiare su quali giocatori inserire nella vostra formazione? Volete scoprire qualche giocatore a basso costo ma che garantisca presenze e rendimento? OA Sport prova a consigliarvi gli elementi con i quali risparmiare nella giusta maniera per poi costruire un “tesoretto” da investire sui vari CR7, Lukaku o Dzeko. ATALANTA Gli orobici, ormai squadra da Champions League, non hanno moltissimi giocatori a basso costo, per cui gli azzardi tra trovare non sono semplici. Masiello (7) garantisce presenze e buoni voti in difesa, mentre attenzione a Reca (4) e Valzania (5) che potrebbero andare in prestito. BOLOGNA Non mancano i giocatori interessanti daper i rossoblù. Occhio al nipponico Tomiyasu (4) in difesa, mentre a centrocampo Schouten (4) e Kingsley (2) possono essere ...

fantapiu3 : La guida all' asta #fantacalcio targata #fantapiu3 sempre aggiornata, vi consigliamo di studiare tutto per bene per… - Actually_Soccer : CONSIGLI FANTACALCIO 2019-2020: 2a GIORNATA IN & OUT!!!! - Gazzetta_it : RT @MagicGazzetta: #Fantacalcio: le #probabili #formazioni della seconda giornata di campionato di #SerieA -