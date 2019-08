Europa League, eliminato il Torino

Si ferma al playoff la corsa europea del. Nel ritorno in Inghilterra, i granata di Mazzarri, già battuti all' andata (2-3), vengono sconfitti: 2-1. Buon primo tempo del Toro che prova a fare la gara. Ma sono gli inglesi a passare al 30': azione sulla fascia destra di Traoré che mette in mezzo, Raul Jimenez anticipa tutti e batte Sirigu. Nella ripresa illusione granata per la rete di testa di Belotti su punizione di Baselli (57'). Ma un minuto dopo gli 'wolves' tornano in vantaggio grazie al gol di Dendoncker per il 2-1 (58').(Di giovedì 29 agosto 2019)