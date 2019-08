Euro 2020 | qualificazioni | Armenia-Italia in tv il 5 settembre su Rai 1

Sorteggio Europa League 2019-2020 : orario - tv - streaming - programma - fasce - possibili avversarie italiane : Domani (venerdì 30 agosto) alle ore 13.00 si svolgerà il Sorteggio della fase a gironi dell’Europa League 2019-2020. Al Grimaldi Forum di Montecarlo conosceremo la composizione dei 12 gironi che daranno il via alla fase calda del secondo torneo continentale, che si concluderà il 27 maggio con la finale al Gdansk Stadium di Danzica (Polonia). Parteciperanno 48 squadre, che saranno divise in quattro fasce in base al coefficiente. La Roma sarà in ...

Preliminari Europa League 2019-2020 : il Torino va a caccia del miracolo a Wolverhampton : Ormai è questione solamente di poche ore, siamo in procinto di conoscere il quadro europeo completo per quanto riguarda le squadre italiane in vista della stagione che sta entrando nel suo vivo; in bilico è rimasto il Torino che si giocherà l’accesso alla prossima Europa League nella partita di ritorno del quarto e ultimo turno dei Preliminari domani sera, giovedì 29 agosto, a Wolverhampton. La squadra di Walter Mazzarri ripartirà dal 3-2 ...

Europa League 2019-2020 : le possibili avversarie di Roma - Lazio e Torino (eventuale). I gironi ideali e quelli da evitare : La quarantanovesima edizione dell’Europa League sta per aprire ufficialmente le danze e inaugurare il percorso che condurrà le 48 squadre fino alla finalissima dello Gdansk Stadium di Danzica che avrà luogo il 27 maggio 2020; i gironi si prolungheranno dal 19 settembre al 12 dicembre per poi tornare in scena a febbraio e marzo con il tabellone che dai sedicesimi proterà le migliori due in Polonia. I gironi verranno sorteggiati ...

Equitazione - Europei completo 2019 : le nazioni già qualificate e le avversarie dell’Italia nella corsa a Tokyo 2020 : Penultima chiamata per le aspiranti partecipanti alle Olimpiadi di Tokyo 2020: l’Italia prenderà parte agli Europei di completo che si terranno a Luhmühlen, in Germania, dal 28 agosto all’1 settembre con il chiaro obiettivo di centrare uno dei due pass a squadre per i Giochi del prossimo anno. Tredici delle diciassette Federazioni nazionali iscritte saranno in gara nella classifica continentale riservata alle squadre, con cinque di ...

Euro 2020 : un settembre importante per la Nazionale : Nella prima settimana di settembre la Nazionale italiana di Roberto Mancini sarà impegnata nelle gare di qualificazione a Euro 2020.

Georgia-Italia calcio femminile - Qualificazioni Europei 2020 : data - programma - orario e tv : La Nazionale italiana di calcio femminile dopo la trasferta in Israele: nel percorso delle azzurre le Qualificazioni agli Europei 2021 che si giocheranno in Inghilterra, farà tappa martedì 3 settembre, ancora in trasferta, alle ore 14.30 italiane, a Tbilisi, contro la Georgia. Per quanto riguarda la gara di martedì 3, a differenza di quanto accaduto per la partita di giovedì, la RAI non ha ancora confermato l’inserimento della gara nel suo ...

Israele-Italia calcio femminile - Qualificazioni Europei 2020 : data - programma - orario e tv : La Nazionale italiana di calcio femminile riparte da Israele: a Tel Aviv scattano giovedì alle ore 17.30 italiane per le azzurre le Qualificazioni agli Europei 2021 che si giocheranno in Inghilterra. Saranno due le gare ravvicinate: l’Italia sarà impegnata anche il 3 settembre ancora in trasferta, a Tbilisi, contro la Georgia. Per quanto riguarda la gara di giovedì, la RAI ha confermato l’inserimento della gara nel suo palinsesto, ...

Sorteggio Europa League 2019-2020 : data - programma - orario e tv. Le fasce e le possibili avversarie delle italiane : Venerdì 30 agosto alle ore 13.00 il Grimaldi Forum di Montecarlo sarà teatro del Sorteggio della UEFA Europa League 2019-2020 di calcio. Saranno 48 le formazioni al via e di queste 21 sono già note, ovvero le 17 compagini qualificate di diritto alla fase a gironi oltre alle quattro eliminate nel terzo turno dei preliminari di Champions League. A questo elenco bisognerà aggiungere le 21 formazioni provenienti dagli spareggi e le 6 sconfitte ai ...

LIVE Equitazione - Europei salto 2019 in DIRETTA : Italia - serve una rimonta epica per volare a Tokyo 2020 ma l’inizio non è incoraggiante : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.56 Inizio non troppo incoraggiante per il Belgio, con Pieter Devos che accumula 5 penalità, arrivando a 10.83, in quinta piazza. Ora pausa fino alle 16.22. 15.52: Un errore per la tedesca Simone Blum che con 4 punti di penalità è seconda con 6.21 punti 15.50: Ancora un percorso spettacolare di Ben Maher, britannico, su Explosion. Terzo netto su tre e primo posto confermato con 0.62 e non ...

LIVE Equitazione - Europei salto 2019 in DIRETTA : Italia - serve una rimonta epica per volare a Tokyo 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La formazione dell’Italia – Il programma completo della terza giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata di gare degli Europei di Equitazione, specialità salto ostacoli, che proseguiranno oggi a Rotterdam, in Olanda: alle ore 10.00 Giulia Martinrngo Marquet sarà in gara nel Dura Vermeer Prize, poi alle ore 15.00 ecco il secondo round della ...

Calcio - preliminari Europa League 2019-2020 : il Wolverhampton passa a Torino per 2-3 - Belotti sfiora il pari nel finale : Finisce con una sconfitta l’andata dell’ultimo turno preliminare di Europa League per il Torino. La formazione allenata da Walter Mazzarri perde per 2-3 contro il Wolverhampton, sempre in vantaggio fin dal finale del primo tempo. A risultare decisivi l’autogol di Bremer al 43′ e le reti di Traorè e Raul Jimenez nella ripresa. Inutili l’1-2 di De Silvestri e il 2-3 di Belotti su rigore all’ultimo minuto prima ...

LIVE Equitazione - Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA. Marziani e Pisani tracinano l’Italia in finale : gli azzurri si giocheranno Tokyo 2020! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.21: Ancora 4 penalità per la Svezia con Maryn Baryard-Johnsson che si inserisce all’ottavo posto alle spalle di Marziani con 7.25 12.19: La Gran Bretagna, invece, non sbaglia un colpo: Holly Smith completa il secondo percorso netto dei britannici e si insedia al quinto posto davanti agli azzurri: settimo Marziani, nono Pisani 12.16: L’ITALIA E’ FRA LE PRIME DIECI! A ...

LIVE Equitazione - Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA. Bene Marziani e Pisani : l’Italia cerca la rimonta per giocarsi Tokyo 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.47: Mezzo disastro per l’irlandese Cian O’Connor che accumula 16 punti di penalità ed è 24mo con 22.26 11.45: Secondo posto provvisorio per il belga Pieter Devos che non commette errori e resta davanti agli azzurri con 5.83 11.41: L’olandese Frank Schuttert con 4 punti di penalità si inserisce in quinta posizione con 9.31 11.38: Arrivano i primi 5 punti di penalità per la ...

LIVE Equitazione - Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA. Marziani e Pisani ai primi due posti : l’Italia cerca la rimonta per giocarsi Tokyo 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.04: Decimo posto provvisorio per lo spagnolo Eduardo Alvarez Aznar che con 4 punti di penalità raggiunge quota 15.38 11.01: BENE LUCA Marziani! Un solo punto di penalità per via del tempo e nessun ostacolo abbattuto. L’azzurro va in testa con 6.88 di totale e, con una buona prova dell’ultimo italiano Bruno Chimirri si può sperare nella rimonta per disputare la finale 10.57: Il ...