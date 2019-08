Esplosione Stromboli | è ancora allerta | la Protezione Civile estende l’interdizione alla

Esplosione Stromboli : la Protezione Civile estende l’interdizione alla navigazione : A seguito del parossisma registrato ieri sull’isola di Stromboli, questa mattina il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha coordinato un nuovo punto di situazione in collegamento con i centri di competenza scientifica, le autorità locali e le strutture operative che stanno garantendo sul posto la risposta di Protezione Civile. Nel corso dell’incontro, al fine di garantire la sicurezza di tutti i cittadini, è stato deciso ...

Stromboli - l’Esplosione vista dallo spazio : le immagini della NASA : La terribile esplosione dello Stromboli ha dato spettacolo anche nello spazio: il denso pennacchio di ceneri e gas stato infatti immortalato dal satellite Aqua della NASA e dal satellite Sentinel-5P del programma europeo di osservazione della Terra Copernicus, che nella stessa inquadratura mostra anche lo ‘sbuffo’ dell’Etna. A pubblicare le due immagini affiancate su Twitter è il servizio per la gestione delle emergenze di ...

Esplosione Stromboli - ancora incendi dopo l’eruzione : canadair in azione : Proseguono gli incendi a Stromboli dopo la violenta Esplosione di ieri che ha fatto piovere dal vulcano una pioggia di cenere e lapilli. Questa mattina i canadair sono tornati per spegnere delle fiamme che si sono sviluppate nella zona dell’Osservatorio etneo. Sul posto squadre dei vigili del fuoco che stanno monitorando la situazione spegnendo gli ultimi focolai rimasti. L’Esplosione, infatti, aveva provocato alcuni incendi di ...

Esplosione Stromboli - la nuova eruzione vista dall'alto. VIDEO : Esplosione Stromboli, la nuova eruzione vista dall'alto. VIDEO Le immagini girate dall’elicottero della polizia mostrano il vulcano dopo l’evento di mercoledì mattina. Secondo l’Ingv, è stata una replica dell’evento del 3 luglio "ma non è ancora possibile stabilire se sia stata più o meno forte" Parole ...

Esplosione Stromboli - la fuga mozzafiato in barca dal flusso piroclastico che “divora” il mare : “vivi per miracolo” [VIDEO] : Le immagini di Elena Schiera sono impressionanti: si trovava in barca con un gruppo di amici quando alle 12:17 di stamattina lo Stromboli è esploso con un violento parossismo che ha generato un impressionante flusso piroclastico sul mare. Soltanto il veloce intervento del timoniere dell’imbarcazione ha evitato il peggio: “momenti di panico, siamo sopravvissuti per miracolo” ha commentato la ragazza palermitana pubblicando le ...

Stromboli : turisti in fuga dall'isola dopo Esplosione : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) - Un nutrito gruppo di turisti sta lasciando anzitempo l'isola di Stromboli dopo l'esplosione avvenuta oggi, poco dopo mezzogiorno sul vulcano. I turisti sono terrorizzati e hanno deciso di chiudere la vacanza in anticipo. I turisti sono sul molo per aspettare l'aliscafo

Stromboli : nuova forte Esplosione - cenere su abitanti e turisti : Stromboli, dopo l'eplosioneStromboli, dopo l'eplosioneStromboli, dopo l'eplosioneStromboli, dopo l'eplosioneStromboli, dopo l'eplosioneStromboli, dopo l'eplosioneStromboli, dopo l'eplosioneStromboli, dopo l'eplosioneStromboli, dopo l'eplosioneStromboli, dopo l'eplosioneStromboli, dopo l'eplosioneAncora una forte esplosione sullo Stromboli, dopo quelle di inizio luglio le cui immagini sono nella gallery in alto. Su abitanti e turisti sono caduti ...

Esplosione Stromboli - ordinanza del sindaco : “Stop allo sbarco dei turisti” [GALLERY] : “La situazione è sotto controllo e, fortunatamente, questa volta non si registrano vittime o danni. La macchina della protezione civile e delle forze dell’ordine si è messa in moto da subito. E’ stata un’Esplosione molto forte e ovviamente i turisti si sono spaventati, ma i nostri volontari sono in strada a dare tutte le indicazioni possibili e a rassicurare tutti”. A dirlo all’Adnkronos è il sindaco di ...

Stromboli - paura sull'isola per una nuova fortissima Esplosione. L'esperto : "Rischio tsunami" : Dalla Sicilia arrivano immagini impressionanti. Lo Stromboli, il vulcano situato nell'omonima isola dell'arcipelago delle Eolie, ha eruttato poco dopo mezzogiorno. I testimoni raccontano che l'esplosione, che ha rilasciato cadere sabbia e cenere, oltre ad altri materiali vulcanici, è stata preceduta

Nuova forte Esplosione dello Stromboli - cenere sulle case : Eruzione del vulcano preceduta da un forte boato, panico fra i turisti in duemila radunati in piazza

Nuova eruzione a Stromboli - paura tra i turisti : "Un forte boato - poi l'Esplosione" : Il vulcano è tornato a farsi sentire dopo l'eruzione dello scorso 3 luglio: una nube nera, visibile da tutte le altre isole...

Nuova forte Esplosione sull'Isola di Stromboli : per ora nessun ferito : Francesca Bernasconi I turisti spaventati si sono rifugiati in chiesa: "Abbiamo sentito prima un forte boato, poi l'esplosione" Lo Stromboli si risveglia ancora. Una nuove forte esplosione si è verificata sull'Isola omonima al vulcano, registrata dalla rete di monitoraggio dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Molta la paura tra i turisti, ma al momento non si registrano feriti. Alle 12.17 di questa mattina, le ...

Stromboli - violenta Esplosione. Il vulcano erutta : cenere sulle case - turisti lasciano spiaggia : Il vulcano ha ripreso ad eruttare. Una forte esplosione è stata sentita in tutto l’arcipelago delle Eolie dopo mezzogiorno, con ricaduta di cenere e altro materiale vulcanico. Chiuso il porto di Panarea.Continua a leggere

Esplosione Stromboli - turisti nel panico. Un residente : “Ce lo aspettavamo - da giorni cadeva sabbia vulcanica” : “Ci aspettavamo questa Esplosione, anche se non sapevamo il giorno esatto. Ma avevamo capito che dopo il 3 luglio l’attività eruttiva è rimasta molto alta, ci sono state diverse piccole esplosioni. E nell’ultima settimana ci sono state molte fuoriuscite di sabbia vulcanica”. A dirlo all’Adnkronos è Gianluca Giuffrè, abitante di Ginostra, frazione di Stromboli. “Per l’esperienza che abbiamo noi abitanti ...