Eruzione Stromboli | il cratere si è “calmato” | situazione sotto controllo

Stromboli - nuova Eruzione del vulcano : nube nera e turisti in fuga dalle spiagge : nuova forte esplosione dal vulcano sull'isola di Stromboli alle Eolie. Al momento, come si apprende, non si registrano feriti. Molta paura tra i turisti sull'isola. Una grande nube nera ha...

Stromboli - paura tsunami. L'Ingv : «C'è il rischio con Eruzione maggiore» : Stromboli, dopo l'eruzione di oggi scatta l'allarme. Carlo Doglioni, presidente delL'Ingv (l'istituto nazionale di vulcanologia), ha spiegato che, oltre a quello vulcanico, esiste...

Eruzione Stromboli : ”Evento diverso dal 2002 - ma bisogna tenere il vulcano sotto controllo” : “Nel 2002 Stromboli ha fatto vedere di che cosa è capace, con onde alte fino a 10 metri che hanno interessato tutte le spiagge dell’isola, in quel momento diverse visto che eravamo a dicembre. Gli eventi che stanno accadendo adesso sono diversi in quanto legati all’arrivo in mare di materiale piroclastico prodotto da crateri sommitali e hanno provocato onde solo di qualche decimetro”. Ad affermarlo all’Adnkronos è ...

Eruzione Stromboli : “Situazione tranquilla - ma sotto osservazione” : ‘Stromboli è attualmente chiusa, anche se la situazione è tranquilla e sotto osservazione. Tuttavia, sono stati interrotti i mezzi turistici che portano all’isola, così come le attività di escursioni via terra e via mare. Sono attivi solo i mezzi di linea. Bisogna aspettare, la situazione è stabile ma è anomala rispetto la scorsa volta” commenta ad AdnKronos il titolare del centro immersioni ‘La Gorgognia’ di ...

Eruzione Stromboli - gli esperti : “Tutti gli scenari sono aperti - monitoriamo 24 ore su 24” : “Non abbiamo mai escluso che un’esplosione di questo genere si potesse verificare. Abbiamo presentato alla Protezione Civile uno studio statistico in cui si vede che la probabilità di accadimento entro due mesi, di due eventi parossistici, (il primo c’è stato il 3 luglio e ora questo) ha una percentuale abbastanza elevata”. Ad affermarlo all’Adnkronos è Eugenio Privitera, direttore dell’Osservatorio Etneo ...

Stromboli - il presidente dell’INGV : “E’ allerta - con l’Eruzione aumenta il rischio tsunami” : “E’ massima allerta” tra i geologi che stanno monitorando l’eruzione del vulcano Stromboli e “i turisti devono prestare la massima attenzione e seguire scrupolosamente le indicazioni della Protezione Civile Nazionale e Regionale e del sindaco di Lipari“. Ad affermarlo all’Adnkronos è Carlo Doglioni, presidente dell’Ingv, spiegando che, al momento, esiste oltre a quello vulcanico, anche “il ...

Stromboli : nuova Eruzione con forti esplosioni : Sullo Stromboli, intorno a mezzogiorno di oggi, mercoledì 28 agosto 2019, si è verificata una forte esplosione con ricaduta di sabbia, cenere e altro materiale vulcanico. Secondo alcuni testimoni l'eruzione di oggi sarebbe più intensa di quella dello scorso 3 luglio, che provocò anche una vittima.L'eruzione è stata preceduta da un forte boato. Per ora non sono stati segnalati danni a persone o cose, ma è scoppiato un incendio sulla zona ...