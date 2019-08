EMUI 9 1 Huawei Y6 2019 Download aggiornamento

Primi riscontri per Huawei P10 con EMUI 9.1 e tempi di uscita in Italia per gli esclusi : Ci sono alcune informazioni interessanti che possiamo prendere in esame oggi 28 agosto per quanto riguarda lo sviluppo software di uno smartphone ancora molto popolare in Italia, come il cosiddetto Huawei P10. Domenica scorsa, più in particolare, vi abbiamo preannunciato l'avvio della distribuzione dell'aggiornamento con EMUI 9.1 per chi dispone della versione no brand nel nostro Paese. Rollout che, come si poteva facilmente prevedere, procede ...

Selfie ad altissimi livelli con Huawei P30 e P30 Pro : la B193 fa evolvere EMUI 9.1 e la fotocamera : Sono indicazioni molto interessanti quelle che stiamo ottenendo in questi giorni per quanto riguarda Huawei P30 e P30 Pro, in riferimento al modo in cui viene sviluppata EMUI 9.1. A partire da oggi 28 agosto, infatti, viene segnalata anche in Italia la disponibilità di un aggiornamento che potrebbe fare effettivamente la differenza per chi ha deciso di acquistare i due top di gamma che hanno visto la luce nello scorcio iniziale del 2019. Occhio ...

Huawei P30 e P30 Pro hanno la Night Mode anche per i selfie con l’ultimo aggiornamento dell’EMUI : Huawei P30 e P30 Pro stanno ricevendo un nuovo aggiornamento dell'EMUI, con patch di sicurezza di agosto 2019 e Night Mode anche per i selfie. L'articolo Huawei P30 e P30 Pro hanno la Night Mode anche per i selfie con l’ultimo aggiornamento dell’EMUI proviene da TuttoAndroid.

Che bella domenica anche per Huawei P10 : dal 25 agosto aggiornamento EMUI 9.1 per tutti : Una svolta davvero interessante e attesa da tanti possessori di un Huawei P10, quella arrivata nel corso di questo fine settimana. Dopo tanto penare e a due mesi dal nostro ultimo punto della situazione sull'argomento, infatti, il produttore asiatico ha finalmente avviato la distribuzione dell'aggiornamento con EMUI 9.1 per il device che ha fatto il suo esordio sul mercato poco più di due anni fa. Insomma, con un ritorno appena inferiore alla ...

Via libera anche per Huawei P10 Plus brandizzato con EMUI 9.1 : dal 24 agosto sui TIM e Tre : Weekend ricco di spunti interessanti per gli utenti che si sono assicurati un Huawei P10 Plus in due anni abbondanti di vendite. Dopo avervi riportato la notizia della distribuzione via OTA dell'aggiornamento con EMUI 9.1 con articolo specifico, secondo quanto emerso ad inizio settimana coi modelli no brand, oggi 24 agosto ci sono buone notizie anche per coloro che hanno deciso di puntare su modelli brandizzati. Contrariamente a quanto avviene ...

Ecco le principali novità e i miglioramenti della nuova EMUI 10 di Huawei : Ecco le principali novità che porterà la EMUI 10 di Huawei basata su Android 10: diamo uno sguardo ai cambiamenti a stile, colori, animazioni, fotocamera, modalità scura e non solo. L'articolo Ecco le principali novità e i miglioramenti della nuova EMUI 10 di Huawei proviene da TuttoAndroid.

EMUI 10 con Android Q arriverà sui due Huawei P30 anche in Europa : Nelle scorse ore un tweet della divisione inglese di Huawei preannuncia che a breve gli attuali modelli top di gamma dell'azienda riceveranno EMUI 10 L'articolo EMUI 10 con Android Q arriverà sui due Huawei P30 anche in Europa proviene da TuttoAndroid.

Stavolta ha fatto presto Huawei Mate 20 Lite TIM : EMUI 9.1 già segnalato il 22 agosto : Ci sono alcuni segnali davvero interessanti e incoraggianti che possiamo prendere in considerazione oggi 22 agosto per quanto riguarda uno smartphone come il cosiddetto Huawei Mate 20 Lite brandizzato TIM. Secondo le informazioni raccolte fino a questo momento, infatti, l'impatto avuto dall'aggiornamento con EMUI 9.1 sul modello no brand è stato tutto sommato positivo, ma questo giovedì possiamo andare oltre ed esaminare alcune segnalazioni per ...

Ad un passo da EMUI 10 su Huawei P30 e Mate 20 anche in Europa : le ultime novità ufficiali : Potrebbe arrivare molto presto la tanto attesa svolta per quanto riguarda la distribuzione dell'aggiornamento con EMUI 10 a bordo di un top di gamma come Huawei P30, senza dimenticare la serie Huawei Mate 20. In effetti qualche novità c'è oggi 21 agosto rispetto a quanto vi abbiamo riportato un po' di tempo fa sulle nostre pagine. Se in prima istanza venivano fatti discorsi soprattutto focalizzati sulla Cina, dove il rollout per forza di cose ...

Da oggi 21 agosto EMUI 9.1 su 8 smartphone Huawei e Honor : lista e tempistiche massime : Sono novità importanti quelle che stiamo raccogliendo in queste ore per tutti coloro che sono ansiosi di mettere le mani sull'aggiornamento EMUI 9.1 a bordo dei propri smartphone Huawei o Honor. A partire da oggi 21 agosto, infatti, sappiamo quale sia la lista di smartphone destinata a fare questo passo a breve termine, con alcuni prodotti che da tempo attendono un segnale sotto questo punto di vista. Alcuni sono inediti, altri decisamente ...

La EMUI 9.1 arriva in versione stabile su altri 8 smartphone Huawei : L'aggiornamento dell'interfaccia EMUI 9.1 è già disponibile per molti smartphone Huawei, ma ancora in versione beta per la maggior parte di essi. Ora altri 8 modelli stanno ottenendo l'aggiornamento EMUI 9.1 in versione stabile e includono Huawei Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, Huawei P10, P10 Plus, Nova 2S, Honor V9 e Honor 9. L'articolo La EMUI 9.1 arriva in versione stabile su altri 8 smartphone Huawei proviene da TuttoAndroid.

