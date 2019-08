Dramma Luis Enrique | ex allenatore della Roma | morta la figlia di 9 anni

Dramma Luis Enrique - il cordoglio di Inter e Milan : Inter e Milan partecipano commosse al dolore dell’ex allenatore della Roma e ct della Spagna Luis Enrique per la prematura scomparsa della figlia Xana. ”FC Inter nazionale Milan o – si legge sul sito del club nerazzurro – esprime il proprio cordoglio per la scomparsa della figlia di Luis Enrique , Xana. Il presidente Steven Zhang, il vice-presidente Javier Zanetti, i CEO Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, ...

Dramma per Luis Enrique - muore di cancro a 9 anni la figlia Xana : Dramma per l’ex allenatore della Roma Luis Enrique che ha perso la figlia di soli 9 anni, deceduta a causa di una grave malattia. E’ stato lo stesso ex ct della Spagna, dimessosi dall’incarico lo scorso 19 giugno per stare vicino alla famiglia, in un comunicato riportato dai principali media spagnoli. Xana, questo il nome della bambina, era malata di un tumore alle ossa.“Nostra figlia Xana è morta questo pomeriggio ...