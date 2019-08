Donna bruciata viva trovata in strada | ha ustioni sull' 85% del corpo

"Un grido disperato dal cielo". Eleonora Daniele prega per la Donna bruciata dall’ex marito - : Carlo Lanna Un messaggio via social scritto da Eleonora Daniele per la donna data alle fiamme dal marito lo scorso 12 marzo sta facendo il giro del web Non è ancora fuori pericolo la donna che il 12 marzo scorso è stata aggredita dall’ex marito. Le condizioni di Maria Antonietta Rositani si sono aggravate e, nelle ultime ore, Eleonora Daniele ha voluto inviare alla donna un messaggio di buona speranza affinché possa tornare a ...