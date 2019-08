Dolunay | trama del 30 agosto | Nazli furiosa per il mancato arrivo del marito al locale

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 29 agosto 2019) Una nuova e avvincente puntata di 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore' andrà in onda venerdì 30su Canale 5, a partire dalle 14:45 e dove i fan della serie tv turca scopriranno come si evolverà il rapporto trae Ferit dopo la ricomparsa della ex fidanzata dell'Aslan. La Pinar, dopo aver scoperto che Pelin è stata il grande amore delsino a sette anni prima, deciderà di parlare con la sua rivale e la inviterà a casa sua. Nonostante tutto però, la giovane chef continuerà ad avere molti dubbi sulla giovane, soprattutto dopo che Ferit si presenterà in ritardo al ristorante e mancherà all'intervista organizzata con i giornalisti perché impegnato con la ex. Bitter Sweet, spoiler del 30non si fida di Pelin Continuano le emozioni per i numerosissimi fan della serie tv turca che, nel prossimo episodio, vedrannoestremamente preoccupata e gelosa per la ...

Marylena_88 : RT @ReignOfTheSerie: L’angolo della soap – Bitter Sweet – Ingredienti d’amore: trama settimanale dal 26 al 30 agosto 2019 *KlausMary* #bitt… - ReignOfTheSerie : L’angolo della soap – Bitter Sweet – Ingredienti d’amore: trama settimanale dal 26 al 30 agosto 2019 *KlausMary*… - Alessandherle : @StefaniaDelfin1 @littlemixftlodo Si 2 generi diversi. Almeno per me come trama è piaciuta più Dolunay, come storia d’amore forse Erkenci -