Dodge Challenger - Una serie da collezione firmata Mopar

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 29 agosto 2019)e il gruppo FCA continuano a spingere sull'heritage con gli accessori dedicati alle sportive della. Nasce così la'19, edizione speciale customizzata di.485 CV con cambio manuale. La coupé sarà proposta a partire da 45.835 dollari nelle tinte Pitch Black e White Knuckle in combinazione con le esclusive graficheShakedown. La dotazione diinclude anche lo Shaker Hood, lo spoiler posteriore, i cerchi da 20" con pneumatici 245/45, l'assetto specifico, i freni Brembo, le finiture interne personalizzate per sedili e strumentazione e tutti gli accessori dellaR/T Scat Pack da cui laspeciale deriva. Il propulsore è il V8 392 Hemi aspirato da 485 CV con cambio manuale sei marce o automatico otto marce opzionale. 100 esemplari firmati. Per renderla un'auto da, la'19sarà ...

