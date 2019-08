Disoccupazione 2019 | nuove regole in vigore Ecco cosa cambia

Fonte : leggioggi

(Di giovedì 29 agosto 2019) Il decreto legge n. 4/convertito in legge n. 26/oltre a disciplinare il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza ha modificato alcune norme riguardanti lo stato di. Alla luce delle novità introdotte a decorrere dal 30 marzo scorso, soprattutto quelle relative ai requisiti necessari per poter essere considerati disoccupati, l’ANPAL è intervenuta con la circolare n. 1/per sgombrare il campo da qualsiasi dubbio circa l’interpretazione delle norme. Vediamo nel dettaglio gli argomenti affrontati dalla circolare e le novitàin tema di. Scarica qui la circolare Anpal Stato di: le novità La circolare ANPAL chiarisce che sono da considerarsi in stato dicoloro che rilasciano la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (in sigla DID) e che alternativamente: Non svolgono alcuna attività ...

MarsicaW : L'AQUILA - Scende la Cassa integrazione, e similari, e aumenta la disoccupazione. Sia come ammortizzatore sociale s… - GiuseppeMargio1 : @Forchielli Peggior Governo? Lo dica a tutti quei ragazzi che hanno un contratto a tempo indeterminato e hanno avut… -