Diretta Consultazioni Conte | oggi il Premier incaricato incontra i gruppi parlamentari

(Di giovedì 29 agosto 2019) Iluscente Giuseppe, convocato questa mattina alle ore 9.30 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha accettato con riserva l'incarico affidatogli dal Capo dello Stato. Già a partire dalle ore 15.20 di questo pomeriggio partiranno i colloqui con idi Camera dei Deputati e Senato della Repubblica allo scopo di approntare la squadra di Governo che amministrerà il Paese per la restante durata della legislatura. La Crisi di Governo scatenatasi nel bel mezzo del mese di agosto per volontà del leader della Lega Matteo Salvini, che ha deciso di non sostenere il Governo in carica a causa di alcune divergenze di vedute con il partner dello stesso esecutivo, il Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio, sembra dunque dissolversi a stretto giro....

Mov5Stelle : Siamo in diretta dal #Quirinale per le dichiarazioni dopo le Consultazioni con il Capo dello Stato. Seguiteci ?… - Quirinale : #Quirinale, segui in diretta le #Consultazioni del Presidente #Mattarella: - Quirinale : #Consultazioni, segui la diretta dal Palazzo del #Quirinale: -