Di Marzio | accordo biennale Napoli-Llorente | si aspetta domani sera

Di Marzio : “Icardi ha aperto a questi progetti - bisognerà trovare l’accordo con l’Inter” : Mauro Icardi, secondo Gianluca Di Marzio ha aperto alle offerte di Roma e Napoli. Per questo nella trattativa Inter-Dzeko potrebbe rientrare Maurito. “Per Edin Dzeko, Roma e Inter sembramo ancora distanti, anche se il bosniaco rimane la pista più alla portata per la squadra di Conte. I tempi dello scambio Dzeko-Icardi non sarebbero comunque brevissimi, perché c’è da attendere prima la definizione dell’approdo di Lukaku ...

Di Marzio : Il Fenerbahce non convoca Elmas. Concluso l’accordo col Napoli : Sul suo sito, Gianluca Di Marzio scrive che Eljif Elmas non è stato convocato per l’amichevole che il Fenerbahce ha in programma oggi contro il Bulsapor. Sarebbe un chiaro indizio del fatto che la partenza del centrocampista per Napoli sia vicinissima. L’accordo tra i due club dovrebbe essere arrivato alla conclusione e a questo punto mancherebbero solo le firme e l’ufficialità definitiva. Il giornalista di Sky Sport parlava ...