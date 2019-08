Dalla politica alla pubblicità | se qualcuno conia uno slogan per te sotto sotto ti sta

È tempo di uscire Dalla lunga notte della politica iniziata nel 1992 : L’hanno chiamata seconda o terza Repubblica. Ma è stata solo una lunga assenza del rapporto tra popolo e istituzioni. Che ora va ricostruito

Grillo : “Dimostriamo che le poltrone non c’entrano. Ministri siano personalità competenti - fuori Dalla politica” : “Dimostriamo che le poltrone non c’entrano nulla. I Ministri vanno individuati in un pool di personalità del mondo della competenza al di fuori della politica”. Beppe Grillo è tornato a intervenire nelle trattative del governo giallorosso, chiedendo esplicitamente che i politici facciano un passo indietro e si limitino ad occupare i posti da sottosegretari. “Questa crisi somiglia sempre di più ad un guasto ...

De Mita rottama Salvini : ‘Si deve ritirare Dalla politica’ : Ciriaco De Mita rottama Matteo Salvini con un video pubblicato su Facebook e apre ad un accordo di governo tra M5S e Pd. Chi lo avrebbe mai detto che, alla veneranda età di 91 anni, l’ex ras democristiano, già Presidente del Consiglio, più volte Ministro e Segretario dello Scudo Crociato, sarebbe tornato prepotentemente al centro della scena politica. In realtà De Mita ci si trovava già, visto che solo pochi mesi fa è stato eletto per la seconda ...

La Regina Elisabetta delusa Dalla classe politica per la gestione della Brexit : La Brexit si è rivelata una figuraccia internazionale per il Regno Unito. A sorpresa la Regina Elisabetta ha parlato. Rompendo

Vigili del fuoco "traditi" Dalla politica : lanciate due petizioni per avere l'assicurazione Inail : Scomparsa dal Decreto sicurezza buona parte degli interventi economici e di tutela promessi dall'esecutivo uscente, i pompieri decidono di fare da soli. Le iniziative della Funzione pubblica-Cgil (primo firmatario il segretario Maurizio Landini) e di un caposquadra di Verona...

Economia americana ammanettata Dalla politica monetaria della Fed : Per Donald Trump l’Economia americana è “ammanettata” dalla politica monetaria della Fed. Pertanto il presidente USA invita la Federal Rerserve

Vladimir Luxuria/ 'Sono transgender da più punti di vista - Dalla politica ai reality' : Vladimir Luxuria in replica al Maurizio Costanzo Show. 'Sono ben consapevole di essere nato maschio, di sesso maschile, all'anagrafe. Mi sento una donna transgender, non una donna'

Dalla giacca “dignitosa” di Moro a Terracina al mojito e acquascooter di Salvini al Papeete : la politica è tornata all’ostentazione del corpo : Ci siamo arrivati per gradi, a un vicepremier che tra un selfie e l’altro convoca una conferenza stampa al Papeete Beach e fa scorrazzare il figlio con l’acquascooter della Polizia, coperto da agenti che intimano al giornalista di non riprendere la scena. Aldo Moro, per esempio, andava sulla spiaggia di Terracina sempre in giacca, con nella mano sinistra una sedia e in quella destra la figlia. Alla bambina che con occhi sgranati gli chiedeva ...

James Senese - Dalla musica alla politica : «La speranza per il futuro? La Rivoluzione» : Il musicista in tour con "Aspettando ‘o tiempo" si racconta a tutto campo. Il sistema? «Ha vinto». Il rap? «Strunzate». E di Pino Daniele dice: «Tra noi c’è stato un impatto quasi come tra un uomo e una donna che si amano all’improvviso»