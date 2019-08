Da burattino a burattinaio La metamorfosi di Conte vista dalla stampa estera

Fonte : agi

(Di giovedì 29 agosto 2019) Grande spazio sullainternazionale sull'evoluzione della crisi politica italiana e la possibile formazione del nuovo governo guidato da Giuseppe, tra chi mette in evidenza che con la nuova alleanza il ministro dell'Interno uscente Matteo Salvini "viene estromesso", e chi invece sottolinea "le molte incertezze" legate all'inedita alleanza tra Cinquestelle e Partito democratico. Ma non manca chi vede con "sollievo" la prospettiva del nuovo esecutivo con l'occhio rivolto all'Europa. Il NEW YORK TIMES titola: "Il nuovo governo prende forma in Italia, estromettendo Salvini e l'estrema destra". "I partiti in guerra in Italia hanno chiuso un accordo per formare un nuovo governo che accantona Matteo Salvini, il leader dell'estrema destra che ha minacciato di riorientare drasticamente il posto dell'Italia in Europa", si legge nell'articolo del corrispondente, secondo il quale "la ...

