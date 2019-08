Curling | il nuovo direttore tecnico azzurro è il danese Ulrik Schmidt

Fonte : oasport

(Di giovedì 29 agosto 2019) Ilè ildelle nazionali italiane di. Il 57enne di Copenaghen ha firmato un contratto triennale con la FISG, prendendo il posto occupato in precedenza da Marco Mariani.è stato dal 2015 al 2018della Danimarca, ottenendo la qualificazione olimpica per Pyeongchang sia in campo maschile sia in campo femminile. Prima di vestire il ruolo di, il nativo di Copenaghen è stato anche un grande giocatore della nazionalecon cui ha conquistato ben cinque medaglie a livello internazionale. Sono tanti gli obiettivi diin questoprogetto: il primo è senza dubbio quello di conquistare con almeno un team la qualificazione alle prossime Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 e poi anche quello di ampliare la crescita di tutto il movimento in vista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Il ...

