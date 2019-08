Crash Roma | la musica live raddoppia | al via la nuova stagione artistica

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 29 agosto 2019) Si riaccendono i riflettori dell’intimo e suggestivo palco del, per unastraordinariale. Cantautori, musicisti classici e unasorprendente rassegna jazz: nel piccolo grande tempio del gusto enogastronomico dino gli appuntamenti tra, arte e cultura Tutto pronto per lale del, l’intimo e suggestivo locale nel cuore del quartiere Trieste, a qualche metro da piazza Istria e a due passi dall’Università Luiss Guido Carli. Un vero e proprio tempio del gusto enograstronomico, che accanto a una selezionatissima offerta food, wine & mixology propone un nuovo concept diin una dimensione di grande impatto artistico non solo per il pubblico ma anche per gli stessi musicisti., l’appuntamentoCon lale, l’appuntamento con i concerti...