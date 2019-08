CorSport | Mercato in uscita del Napoli | incassati 126 | 5 milioni

Polverosi (CorSport) : Ribery alla Fiorentina è un’idea in un mercato privo di idee : “Ribery alla Fiorentina è un guizzo. È una discesa sulla fascia con un paio di dribbling e palla in mezzo all’area di rigore” così scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. Ribery alla Fiorentina è soprattutto un’idea in un mercato in cui le idee sono mancate. Non si può prevedere quale sarà il suo apporto al campionato viola, ma sicuramente un calciatore di esperienza come Ribery serviva in una squadra nuova e giovane ...

CorSport : Icardi potrebbe far raggiungere alla serie A il record di spese sul mercato : A circa 20 giorni dalla chiusura del mercato estivo, in serie A ci sono già trasferimenti per un miliardo di euro. C’è ancora tempo, scrive il Corriere dello Sport, per superare il record di investimenti stabilito l’anno scorso: 1.280 milioni bruciati dall’1 luglio al 17 agosto. Un segno del fatto che i club italiani sono tornati ad investire e che i top player non sono indifferenti alla piazza italiana. Ad esempio, De Ligt, inseguito da ...

CorSport : Il Napoli aspetterà James (in prestito) fino all’ultima settimana di mercato : Il progetto James Rodriguez resta lì, in attesa che si muova qualcosa in casa Real Madrid e che al Napoli arrivi un segnale che l’affare si può concludere. Sarebbe il sogno del colombiano e di Ancelotti. Per questo il club di De Laurentiis temporeggia. Ormai l’Atletico è sparito dai radar (avendo dirottato le sue pretese verso Rodrigo) e senza altri acquirenti, scrive il Corriere dello Sport, Florentino Perez sarebbe costretto a fare ...

CorSport : La Juve supera l’Inter per Lukaku e mette Dybala sul mercato : Una giornata storica quella di ieri, scrive il Corriere dello Sport. La Juventus ha praticamente scaricato Dybala dopo quattro anni d’amore e sorpassato l’Inter nella trattativa per Lukaku. Il club bianconero ha fatto sapere a La Joya di averlo messo sul mercato a vantaggio dello United. L’operazione che si muove sull’asse Torino-Manchester potrà saltare solo se l’argentino si rifiuterà di trasferirsi oltre Manica, ...