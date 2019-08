Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 29 agosto 2019) Nei bar disi servono solo idei Wolves. Igranata no. Sono confinati in solobar della città che accettano di accoglierli. Lo scrive oggi il Corriere, che raccoglie la denuncia di Luca Asvisio, presidente dell’ordine dei commercialisti die presidente della Fondazione Filadelfia. Asvisio è partito con figlio e amici per assistere alla partita di stasera e si è visto mettere alla porta dai bar della città perché tifoso granata. Tornato in albergo, ha trovato un cartello, scritto in italiano, che indicava gli unicibar riservati aiitaliani: “Gli unici dove pare non corrano rischi. Bella ospitalità, bella sportività: mi pare si possa parlare di apartheid calcistica. Pensare che un’estate fa qui vicino, a Liverpool dove seguivamo il Toro in amichevole, entrammo in un pub pieno zeppo di. Si alzarono e ci ...

titty_napoli : RT @napolista: CorSera: Wolverhampton chiude tutti i bar (tranne quattro) ai tifosi del Torino La denuncia di Luca Asvisio, presidente dell… - napolista : CorSera: Wolverhampton chiude tutti i bar (tranne quattro) ai tifosi del Torino La denuncia di Luca Asvisio, presid… - MD74349452 : RT @capuanogio: Contro il #Wolverhampton dei portoghesi #Rosetti manda un arbitro lusitano. Colpisce la designazione per la gara d'andata d… -