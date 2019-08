CONTE PREMIER Cosa nascondono le 13 ore di ritardo del Colle per convocarlo

Governo - CONTE al Quirinale alle 9.30. Di Maio : «Prima programma - poi i nomi». Pd : inaccettabile premier e vice M5S : Governo, il primo passo per il bis di Giuseppe Conte è compiuto. Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio comunicano a Sergio Mattarella che il Pd ha accettato la proposta del M5S di dare vita a un...

Governo - la diretta – Ok da M5s e Pd : Mattarella ha convocato CONTE. Zingaretti : “Non è una staffetta ma nuova sfida”. Di Maio : “Prima i CONTEnuti - poi i nomi. Lega mi ha offerto di fare il premier - no grazie” : C’è l’accordo politico tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle per il Conte 2. Entrambe le deLegazioni hanno comunicato a Sergio Mattarella la convergenza sul nome del premier uscente, convocato dal Quirinale giovedì alle 9.30 per ricevere l’incarico. A spiegare l’intesa al Quirinale sono stati prima i dem, dicendo di aver “accettato la proposta” pentastellata di “indicare in quanto partito di ...

