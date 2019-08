Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 29 agosto 2019) Se il governo giallorosso vedrà la luce, il merito sarà anche suo, deldel Pd e “alleanza” fra Pd e M5S, ovvero. Che ha rotto gli indugi, che ha piegato gli irriducibili, che continuavano a opporsi a una fusione a freddo tra i democrat e stellati. Eccolo, allora, alle 21.30 di un giovedì sera, materializzarsi alla Festa nazionale del Pd di Ravenna, dove viene intervistato per 60 minuti di orologio dal direttore dell’HuffPost, Lucia Annunziata. In camicia celeste, cravatta viola allentata, e un sorriso che imbambola una platea che lo attende da molto tempo. “Non vengo qui da undici anni”, è la premessa di chi aveva detto di essere senza casa, ma di vivere in una tenda vicina al Nazareno. E allora il, anzi no – “non chiamatemi così, sono un nonno” ...

HuffPostItalia : 'Conte, insistisci!'. Romano Prodi padre nobile della 'faticosa alleanza' - GiuseppeFalci : 'Conte, insistisci!'. Romano Prodi padre nobile della 'faticosa alleanza' (di G.A. Falci) . Ora su @huffpost: -