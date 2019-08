Conte incaricato Premier | al lavoro per formare la squadra di Governo

Governo - diretta. Conte riceve l'incarico da Mattarella - oggi le consultazioni con i partiti. Il premier incaricato : «Avevo dubbi ma serve coraggio» : Governo , il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo Governo . Conte , come è prassi si è «riservato di accettare» dopo...

Chi è Giuseppe Conte - il presidente incaricato da Mattarella per il governo PD-M5S : È iniziato ufficialmente il percorso verso Conte-bis: dopo la crisi di governo innescata in pieno agosto, il Movimento 5 Stelle e il PD hanno formato una nuova maggioranza in Parlamento. Il premier continuerà a essere Giuseppe Conte, che negli ultimi giorni ha ricevuto l'endorsement di Donald Trump a seguito del G7 di Biarritz. Ecco tutto ciò che c'è da sapere su Giuseppe Conte: il curriculum accademico e professionale, l'attività politica, la ...