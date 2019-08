Conte bis | su Rousseau verranno votati i punti del programma del nuovo governo Pd 5Stelle

Dall'Ue alla Nato - il Conte-bis ridisegna la posizione italiana : Nessun atteggiamento di rottura. Al contrario: il Presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, nella sua prima dichiarazione, usa toni più che soft nei confronti di quelli che spesso, negli ultimi 14 mesi, sono stati l'oggetto degli strali della vecchia maggioranza. Vale per quello che Conte ha detto, vale anche per cosa è stato detto con minor enfasi. Nel primo caso, l'accento sull'Unione Europea. Nel secondo, la Cina. A ben ...

Governo Conte bis : “esecutivo di novità - subito al lavoro sui ministri” : Governo Conte bis: “esecutivo di novità, subito al lavoro sui ministri” Governo Conte bis – Giuseppe Conte, una volta ricevuto l’incarico – accettato con riserva – dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha spiegato il senso dell’esecutivo che intende costruire. Quasi certamente il Conte-bis nascerà intorno al sostegno parlamentare di Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Liberi e ...

Governo - ecco i nomi dei ministri del Conte Bis : Il Governo Conte Bis è realtà. Partito Democratico e Movimento 5 stelle hanno trovato l’accordo al termine del giro di consultazioni e ora sono a lavoro per la squadra di Governo. Ed è partito subito il toto-ministri. Per i grillini Luigi Di Maio dovrebbe essere il vero faro e la vera guida dell’esecutivo e molto probabilmente verrà destinato al Ministero della Difesa, dove andrebbe a rimpiazzare Elisabetta Trenta. Probabili che siano ...

Governo Conte bis : le parole di di Maio e la dura reazione di Salvini : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito l’incarico di formare il nuovo Governo a Giuseppe Conte, che ha accettato con riserva. Sono iniziate, nella Sala dei Busti di Montecitorio, le consultazioni del presidente del Consiglio incaricato con i piccoli gruppi di Camera e Senato. Matteo Salvini, intanto, ha fatto sapere che domani non parteciperà all’incontro del presidente con la delegazione della Lega. Non ci saranno ...

Pensioni ultima ora : governo Conte bis - altri esodati a rischio : Pensioni ultima ora: governo Conte bis, altri esodati a rischio Pensioni ultima ora: la nascita di un nuovo esecutivo rischia di produrre conseguenze in campo previdenziale. Dopo l’introduzione di Quota 100 (pensione anticipata per chi ha 62 anni di età e 38 anni di contributi versati) ad opera del governo Conte e della maggioranza composta da Movimento 5 Stelle e Lega, le cose potrebbero cambiare già nei prossimi anni. Pensioni ...

Totonomi ministri Conte bis/ Governo Pd-M5s : Di Maio vicepremier o fuori esecutivo? : Totonomi ministri del Conte-bis, Governo Pd-M5s: nodo Di Maio e vicepremier. Un anti-Salvini agli Interni, Spadafora Sottosegretario e Martina al Miur

Il Conte bis cambi paradigma su scuola e istruzione pubblica : Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha già espresso in più occasioni pubbliche la posizione del nostro sindacato sulla crisi di governo e sulla necessità di dare all’Italia quella stabilità politica che è necessaria per far ripartire il sistema economico e industriale, in modo che la crisi non venga pagata dalle lavoratrici e dai lavoratori.In particolare, Landini ha più volte ...

Salvini chiama la piazza contro il Conte bis : “Manifestazione nazionale il 19 ottobre” : Pontida il 14-15 settembre, i gazebo il 21 e 22 settembre, ma soprattutto una mobilitazione nazionale il 19 ottobre. Matteo Salvini, nella consueta diretta su Facebook, organizza la road map del dissenso al Conte bis, chiamando a raccolta i militanti della Lega. “Segnatevelo, sarà la giornata dell’orgoglio” dice. L'articolo Salvini chiama la piazza contro il Conte bis: “Manifestazione nazionale il 19 ottobre” proviene da ...

Te lo do io il Calenda - ovvero il senso di Zinga per un Conte bis : Ci basterebbe il blog di Emanuele Macaluso su HuffPost per disegnare il destino distruttivo che spetta alla sinistra dopo l’accordo di governo. Non saremo noi a dissertare un melenso agit-prop etico morale sui Contenuti Contemporanei della politica.E’ incontrastabile, però, che due paroline dovremo pur dirle a chi frequenta le scuole di politica. Era facile per me quando insegnavo a Frattocchie, l’Istituto di Studi per ...

Governo Conte bis : ministri - sottosegretari e nomi. Aggiornamenti al 29/8 : Governo Conte bis: ministri, sottosegretari e nomi. Aggiornamenti al 29/8 Il Governo Conte bis (o Conte II) sta per vedere la luce. Questa mattina, 29 agosto, Sergio Mattarella ha conferito l’incarico al premier uscente, Giuseppe Conte, di formare un nuovo Governo e cercare una maggioranza alternativa. Conte ha accettato con riserva (com’è prassi) per trovare la quadratura del cerchio sui nomi di ministri e sottosegretari. Uno ...

Conte bis. Salvini : Un governicchio fondato unicamente sulle poltrone : Come da programma il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha conferito a Giuseppe Conte l’incarico di formare il nuovo governo.

Costretti a sperare nel Conte bis - il governo nato nel peggior modo possibile : Clamorosi voltafaccia, trasformismo, veti, veline e spin a mezzo stampa, personalismi e colpi bassi, principi "assoluti e inderogabili" che cadevano dopo poche ore, compravendita di poltrone e incarichi, indiscrezioni e retroscena a dettare l'agenda: questa crisi di governo ha mostrato il peggio della politica italiana, a tutti i livelli. Sperando che si sia trattato solo di una parentesi e che questo governo faccia bene al Paese, malgrado ...

Giuseppe Conte premier bis : "Non sarà un governo contro - ma...". Prima bomba su Salvini : "Accetto l'incarico con riserva". Giuseppe Conte esce dallo studio del Capo dello Stato Sergio Mattarella e annuncia quello che tutti già sapevano, come da prassi istituzionale. Poi però il premier-bis, che nei prossimi giorni si sottoporrà al rito delle consultazioni con Pd, M5s e gli altri gruppi

Nasce il Conte bis : il premier incaricato ha accettato con riserva : Secondo la prassi costituzionale Conte - ricevuto da Mattarella - ha accettato l'incarico con riserva per sondare la...