Conte alle 9 30 al Colle da Mattarella

Crisi di governo - da Pd e M5S il sì a Conte . Mattarella lo convoca alle 9.30 Grillo : «Nuovi ministri da individuare fuori dalla politica» : Di Maio: «La Lega mi voleva premier, ma io non cerco poltrone». Zingaretti: «Nessuna staffetta, ora la svolta». L’incognita del voto su Rousseau. Il premier convoca to al Quirinale giovedì alle 9,30

Conte convocato al Quirinale alle 09 e 30 : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 9,30 di domani al Palazzo del Quirinale il professor Giuseppe Conte . Lo fa sapere il capo ufficio stampa del Colle, Giovanni Grasso. Nella mattina di domani Conte dovrebbe quindi ricevere l'incarico di formare un nuovo governo, che accetterà con riserva. Questo l'esito del secondo giro di consultazioni, che hanno visto M5s e Pd confermare di aver raggiunto l'intesa per ...

M5S-Pd : "Conte premier" - Mattarella lo ha convocato per domani alle 9 : 30 | Di Maio : "Una garanzia" | Dem : sfida da accettare : Il Pd sblocca la premiership di Conte, ma vuole un esecutivo politico e che non sia la "staffetta" del precedente. La Lega ribadisce: "Si ritorni al voto". Il capo politico dei 5 Stelle: "Il ruolo di Conte è una garanzia per le politiche che vogliamo realizzare"