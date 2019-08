Conte accetta l’incarico | “Non sarà un governo ‘contro’ ma ‘per’ Sarà nel segno della

Governo - Conte accetta l’incarico : “Usciamo dall’incertezza politica”. L’intervento integrale : “Il presidente della Repubblica, che ringrazio, mi ha conferito l’incarico di formare il Governo, che ho accettato con riserva; oggi stesso avvierò le consultazioni con tutti i gruppi parlamentari”. Lo dice il premier Giuseppe Conte dopo aver ricevuto l’incarico al Quirinale. “Non sarà un Governo ‘contro‘ ma un Governo per modernizzare il Paese e per i cittadini. Realizzerò un Governo nel segno della novità è quello ...

Governo - Conte accetta l'incarico con riserva per formare un nuovo esecutivo PD-M5S : Dopo un veloce giro di consultazioni il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deciso di dare l'incarico al premier uscente, Giuseppe Conte, per formare un nuovo Governo che cercherà una maggioranza in Parlamento tra i banchi del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico. Conte ha accettato l'incarico con riserva chiedendo al Capo dello Stato alcuni giorni di tempo per sciogliere la riserva e presentare a Mattarella la lista dei ...

Governo - Conte accetta l’incarico : “Usciamo dall’incertezza politica”. L’intervento integrale : “Il presidente della Repubblica, che ringrazio, mi ha conferito l’incarico di formare il Governo, che ho accettato con riserva; oggi stesso avvierò le consultazioni con tutti i gruppi parlamentari”. Lo dice il premier Giuseppe Conte dopo aver ricevuto l’incarico al Quirinale. “Non sarà un Governo ‘contro‘ ma un Governo per modernizzare il Paese e per i cittadini. Realizzerò un Governo nel segno della novità è quello ...

Governo - diretta. Conte riceve l'incarico e accetta con riserva : «Non governo contro ma di novità. Ho avuto dubbi - ma è il momento del coraggio» : governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo governo. Conte, come è prassi si è «riservato di...

Governo - diretta. Conte riceve l'incarico e accetta con riserva : «Non governo contro ma di novità. Ho avuto dubbi - ma è il momento del coraggio» : governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo governo. Conte, come è prassi si è «riservato di...

Nasce il nuovo governo Conte : il premier incaricato ha accettato con riserva : Secondo la prassi costituzionale Conte - ricevuto da Mattarella - ha accettato l'incarico con riserva per sondare la...

Governo - diretta : Conte riceve da Mattarella l'incarico e accetta con riserva. «Consultazioni da oggi» : Governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo Governo. Conte, come è prassi si è «riservato di...

Governo - diretta. Conte riceve da Mattarella l'incarico e accetta con riserva : «Trasformare crisi in opportunità» : Governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo Governo. Conte, come è prassi si è «riservato di...

Conte accetta il nuovo incarico con riserva : AGGIORNAMENTO ORE 20:10 - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 9.30 di domani, al Palazzo del Quirinale, il professor Giuseppe Conte.AGGIORNAMENTO ORE 19:10 - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ora che le consultazioni si sono concluse, ha deciso di prendersi un momento di tempo per fare il punto della situazione prima di rilasciare qualsiasi dichiarazione. Non è stata fornita alcuna ...

Governo - incarico da Mattarella Conte lo ha accettato con riserva : "Il presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle 9:30 al palazzo del Quirinale il professor Giuseppe Conte al quale ha conferito l'incarico di formare il Governo, Conte si e' riservato di accettare". Segui su affaritaliani.it

Nasce il Conte bis : il premier incaricato ha accettato con riserva : Secondo la prassi costituzionale Conte - ricevuto da Mattarella - ha accettato l'incarico con riserva per sondare la...

Governo - diretta : Conte riceve da Mattarella l'incarico e accetta con riserva : Governo, Giuseppe Conte è arrivato al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella, che con ogni probabilità gli conferirà nuovamente l'incarico di presidente del...

Governo - diretta : Conte riceve da Mattarella l'incarico e accetta con riserva : Governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo Governo. Conte, come è prassi si è «riservato di...

Governo - Sergio Mattarella incarica Giuseppe Conte di formare il nuovo Governo. Il Presidente accetta con riserva : Giuseppe Conte, puntualissimo, è arrivato al Quirinale alle 9.30 per incontrare il Presidente Mattarella che, dopo questo secondo giro di consultazioni, lo aveva convocato per conferirgli...