Consultazioni Conte 29 agosto 2019 | calendario | orari e ultime notizie

Diretta Consultazioni Conte - oggi il Premier incaricato incontra i gruppi parlamentari : Il Premier uscente Giuseppe Conte , convocato questa mattina alle ore 9.30 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha accettato con riserva l'incarico affidatogli dal Capo dello Stato. Già a partire dalle ore 15.20 di questo pomeriggio partiranno i colloqui con i gruppi parlamentari di Camera dei Deputati e Senato della Repubblica allo scopo di approntare la squadra di Governo che amministrerà il Paese per la restante durata della ...

Governo - diretta : Conte premier incaricato : «Non governo contro - ma di novità». Consultazioni dalle 15.20 - domani i big : governo , il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo governo . Conte , come è prassi si è «riservato di accettare» dopo...

Conte riceve l'incarico : «Governo sarà nel segno della novità - oggi le Consultazioni con i partiti» : Il Presidente della Repubblica ha conferito a Conte l'incarico di formare il nuovo esecutivo. «Subito al lavoro - ha detto il premier incaricato - Avevo dei dubbi ma li ho superati. Non sarà un governo "contro" ma un governo all'insegna della novità »

Consultazioni - Di Maio : accordo con Pd - Conte garantisce nostro programma : http://www.ilfogliettone.it/wp- Conte nt/uploads/video/2019/08/201908282137_Di- Maio -la-Lega-mi-aveva-offerto-il-posto-di-premier-no-grazie_20190828_video_19224222.mp4 La delegazione M5s guidata da Luigi Di Maio accompagnato dai capigruppo Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli è arrivata al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I tre sono entrati dal portone principale a piedi, attraverando poi il cortile ...

Governo - Conte bis a un passo : c’è il via libera di Zingaretti dopo le Consultazioni : Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, dopo il colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, conferma che il buon esito della trattativa con il Movimento 5 Stelle. E dà il via libera a Giuseppe Conte: "Abbiamo accettato il nome proposto dai 5 Stelle per la Presidenza del Consiglio".Continua a leggere